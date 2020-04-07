Внесены дополнения в список лиц, которым разрешено выезжать/въезжать из/в Алматы через блокпосты

Алматы. 6 апреля. Kazakhstan Today - Оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения при акимате города Алматы внес дополнения в список лиц, которым разрешен выезд/въезд из/в Алматы через блокпосты, передает Kazakhstan Today.

Теперь это разрешено сотрудникам и транспорту правоохранительных и специальных органов других регионов РК (ДКНБ, Прокуратура, ДЭР, ДГД, Антикоррупционная служба, СГО РК, ДП, Национальная гвардия, МО, ДЧС), направляющиеся из/в Алматы по служебной необходимости. Но въехать-выехать через алматинские блокпосты сотрудники указанных ведомств смогут только по письменному разрешению, подписанному первым руководителем территориального органа", - сообщили в акимате.

Напомним, что в соответствии с решением государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК, действие ограничений продлено с 00.00 часов 6 апреля до 13 апреля 2020 года включительно.

Стоит напомнить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Алматы проводятся масштабные работы по дезинфекции . Улицы города, тротуары, остановки и другие общественные места дезинфицируют специальным раствором.

Как сообщили в акимате, дважды в неделю в каждом многоквартирном жилом доме обрабатываются подъезды и дворовая территория.

У нас на дезинфекции работает 11 бригад по 5-6 человек в бригаде. С раннего утра мы собираемся на локацию в соответствии с графиком и приступаем к работе. В среднем в день мы отрабатываем 500 домов и 1500 подъездов, 300 детских площадок. Обычно обработка одного подъезда занимает 10-20 минут - в зависимости от количества этажей, лестничных клеток и наличия лифта. Используем мы механические и бензиновые распылители, весом около 16 и 32 кг. соответственно. Это серьёзная нагрузка, конечно, но ребята у нас стараются и работают на совесть", - сообщили сотрудники подрядной организации ТОО "Газатор".

По их словам, завершить работу в отведенное время удается нечасто.

Зачастую жители сомневаются в том, что работы в их домах были проведены. Поэтому, несмотря на то, что все работы принимаются председателями КСК или старшими по дому, отдельные жители вновь требуют проведения дезинфекции, так как они лично работ не наблюдали. По этой причине нередко приходится возвращаться в один и тот же дом дважды, а то и трижды за один день. Бывают также сложности с самой приемкой работ. Если не доступен КСК или старший по дому, мы обращаемся к самим жителям, которые, в свою очередь, обычно отказываются принимать работы. Это порой тоже занимает много времени. По этим причинам, чаще всего, работаем мы до позднего вечера", - отмечают они.

В компании также напомнили о необходимости пребывания в своих квартирах всех жителей в период обработки и после нее в течение 5 часов. Как оказалось, эта рекомендация обусловлена не только тем, что в это время идёт действие дезинфекционного препарата, но и предупреждением травм - подъезд после обработки может быть опасен из-за консистенции раствора.

Стоит напомнить, что по решению Оперативного штаба по обеспечению чрезвычайного положения, повсеместная дезинфекция жилищного фонда специализированными компаниями начата с 25 марта. Как отмечают в управлении жилищной политики города, все привлечённые подрядные организации имеют соответствующую квалификацию, штатный состав и оснащение.

Используемые средства обладают антимикробной активностью в отношении возбудителей вирусов, острых респираторных вирусных инфекций, разрешены к использованию в РК и соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

В каждом районе Алматы закреплены ответственные лица. В случае неудовлетворительной обработки или нарушения графика дезинфекции с ними можно связаться напрямую.

При наличии видео- и фотоподтверждений некачественной обработки, просим направлять их на WhatsApp +7 701 038 2525.

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