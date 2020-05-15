Дежурившего на блокпосту в Алматы полицейского осудили на год за взятку

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - На прошлой неделе в РК вынесено два обвинительных приговора по делу о коррупции на блокпостах в период карантина. Об этом сегодня на брифинге сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает Kazakhstan Today.

5 мая Ауэзовским районным судом города Алматы приговорен к лишению свободы сроком на 1 год с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе инспектор полка патрульной полиции ДП Б. Тыныштыкбаев, который получил взятку от гражданина в сумме 20 тыс. тенге за беспрепятственный проезд в период ЧП и введенного карантина через фильтрационный блокпост", - рассказал он.

Кроме того, 4 мая судом №2 города Атырау приговорен к штрафу в размере 112 500 тенге гражданин Г. Тауырбаев, который 5 апреля 2020 года перечислил в качестве взятки 15 тыс. тенге на счет инспектора МПС департамента полиции Атырауской области за беспрепятственный проезд на автомашине через блокпост.

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