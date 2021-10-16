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Стали известны причины отключения энергоблоков на ГРЭС Экибастуза

15.10.2021, 12:29 31699
Стали известны причины отключения энергоблоков на ГРЭС Экибастуза
ЭКИБАСТУЗ. 15 ОКТЯБРЯ - В пресс-службе АО "Самрук-Энерго" отметили, что станции работают в заданном режиме, отпуск электроэнергии производится в соответствии с суточным графиком, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В данное время на Экибастузской ГРЭС-1 в работе находятся пять энергоблоков с нагрузкой 2 440 Мегаватт при плане 2 245 мегаватт. Блок №7 станции находится на плановом капитальном ремонте со сроком окончания 15 ноября 2021 года. Блок №4 на ремонте для устранения свища на паропроводе, со сроком окончания 18 октября 2021 года. На Экибастузской ГРЭС-2 сейчас в работе энергоблок №1 с нагрузкой 450 мегаватт при плане 435 мегаватт. Блок №2 находится на ремонте для устранения дефекта в щеточно-контактной аппаратуре генератора", - рассказали в "Самрук-Энерго".

 
По данным компании, остановка энергоблока на ГРЭС-1, о которой сегодня сообщалось, произошла утром 14 октября. Связана она была с необходимостью устранения дефектов, образовавшихся вследствие естественного износа элементов оборудования. По словам специалистов, остановки блоков не являются результатом каких-либо недоработок персонала станций или отсутствия диагностики состояния котлов, турбин и генераторов. Главные причины подобных ситуаций, и об этом все чаще говорят эксперты-энергетики, - старение оборудования на энергопроизводящих и энергопередающих организациях.
 

Как сказали на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2, осуществляемые ремонты будут завершены в установленные сроки. Станции введут блоки в резерв или в работу для обеспечения бесперебойного электро- и теплоснабжения в период прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов", - добавили в пресс-службе.

 
Ранее сообщалось, что 14 октября 2021 года с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. Также на электростанции АО "ЕЭК" аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 МВт.
 

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