В Экибастузе аварийно отключились крупные энергоблоки

Сообщается, что суммарный объем аварийного снижения генерации на вышеуказанных трех электростанциях превысил 1000 МВт.

Казахстан и Туркменистан подпишут соглашение о режиме госграницы

Фото: из открытых источников НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - КНБ РК разработал проект Соглашения между правительством Казахстана и правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы, передает KAZAKHSTAN TODAY. Текст соглашения опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 23 октября. Документ разработан в целях обеспечения стабильности на государственной границе двух стран и спокойствия в приграничных районах, урегулирования пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества, Режим казахстанско-туркменской государственной границы включает в себя порядок: содержания казахстанско-туркменской государственной границы;

пересечения казахстанско-туркменской государственной границы лицами, транспортными средствами и перемещения через нее грузов и иного имущества;

пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через казахстанско-туркменскую государственную границу;

осуществления полетов над казахстанско-туркменской государственной границей и пограничными полосами;

ведения хозяйственной, промысловой, исследовательской, изыскательской или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на казахстанско-туркменской государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользования ими);

разрешение пограничных инцидентов. В частности, запрещается ведение охоты на государственной границе и пограничной полосе, а также преследование животных через границу и стрельба, направленная на территорию государства другой стороны. Не допускается переход домашних животных через государственную границу. Запрещается их сокрытие, забой или продажа, а также использование в хозяйственных целях. Граждане государств могут заниматься рыболовством в пределах своей части пограничных вод с разрешения пограничных ведомств.

Назначен вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов

Фото: primeminister.kz НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - Талгат Момышев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY. Постановлением правительства РК Талгат Момышев назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. Талгат Момышев родился в 1968 году в Акмолинской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт, Алматинский институт экономики и статистики. Квалификация по специальности: инженер-строитель, бухгалтер-экономист. В 1994-1996 годы - исполнительный директор казахско-турецкого совместного предприятия. В 1997-1998 годы - заместитель директора по госнадзору Жамбылского центра стандартизации и метрологии. В разные годы работал в частных компаниях. В 1998-1999 годы - старший референт аппарата акима Жамбылской области. В 1999-2000 годы - председатель Жамбылского областного комитета по инвестициям и ВЭС. В 2000 году - руководитель алматинского филиала РГП "Метрология", первый заместитель директора АО "Национальный центр аккредитации". В 2000-2005 годы - начальник производственного управления по городу Астана ОАО "Национальный центр экспертизы и сертификации". В 2005-2010 годы - заместитель председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли. В 2010-2014 годы - председатель Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа. В 2014-2016 годы - председатель Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе МЭ РК. В 2016-2018 годы - государственный инспектор Администрации президента РК. В 2018-2019 годы - заместитель акима Жамбылской области. В 2019-2021 годы - ответственный секретарь Министерства энергетики РК. С января 2021 года по настоящее время являлся руководителем аппарата Министерства энергетики РК.

Токаев поручил Шукееву осуществить ряд значимых для Туркестанской области проектов