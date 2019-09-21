Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Стало известно, чем отравились дети в одном из развивающих центров Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.





По информации телеканала КТК , причиной отравления дошкольников в Нур-Султане стал фарш. Детей кормили едой, запрещённой санитарными правилами. Выяснилось это лишь после того, как с проверкой пришли санврачи. По их словам, малышам готовили блюда из скоропортящихся продуктов.





"Одно из них – макароны по-флотски. Они действующими гигиеническими нормами запрещены. Потому что в составе используется фарш. Это скоропортящийся продукт", - сообщил руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана Садвакас Байгабулов.









В ходе проверки выяснилось, что руководство центра пыталось получить разрешение на работу. Однако санврачи им отказали. Несмотря на это, центр продолжал работу и активно набирал в группы детей. Повлиять на ситуацию чиновники не могли из-за моратория на проверки малого и среднего бизнеса.

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