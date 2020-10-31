МИИР РК

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Станция Луговая переименована в Турксиб в связи с празднованием 90-летия Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали, передает Kazakhstan Today.

Инициатива переименования станции направлена на увековечивание труда строителей и железнодорожников, принимавших участие в этом важном для истории страны проекте.

23 октября 2020 года принято соответствующее постановление правительства РК "О переименовании железнодорожного вокзального комплекса и некоторых железнодорожных станций и изменении транскрипций названий некоторых железнодорожных станций", - рассказали в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В ведомстве рассказали, что Турксиб был сдан в эксплуатацию 31 декабря 1930 года.

21 ноября 1927 года со стороны станции Луговой были уложены первые рельсы этой железной дороги. Здесь же состоялось официальное открытие стройки с участием заместителя председателя Совета народных комиссаров Турара Рыскулова.

Легендарная магистраль в то время сыграла значительную роль в развитии экономики: дала возможность освоить природные ресурсы огромной территории, реализовать промышленный и сельскохозяйственный потенциал. Турксиб называли дорогой новой жизни - вдоль магистрали появились города и рабочие поселки. Сейчас Турксиб успешно работает на экономику не только Казахстана, но и всех республик Средней Азии, соединяя их в единый Шелковый путь - от Китая, через Россию, Среднюю Азию, страны Ближнего Востока и до Европы", - отметили в МИИР РК.

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