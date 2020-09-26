Станция метро Райымбек батыра в Алматы будет закрыта в течение трех дней

Уважаемые пассажиры, 25, 26, 27 сентября 2020 года, с 18.00, станция метрополитена Райымбек батыра будет закрыта по техническим причинам.
Убедительная просьба ко всем пассажирам заранее скорректировать свой маршрут от станции Жибек жолы до станции Москва", - сообщили в метрополитене Алматы.
Отмечается, что для пассажиров, которым необходима пересадка, будут скорректированы маршруты пригородных автобусов с посадкой на Гоголя - Назарбаева.
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