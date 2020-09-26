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Станция метро Райымбек батыра в Алматы будет закрыта в течение трех дней

25.09.2020 9316
Станция метро Райымбек батыра в Алматы будет закрыта в течение трех дней
Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Жителей Алматы предупредили о закрытии на три дня станции метро Райымбек батыра, передает Kazakhstan Today.
 

Уважаемые пассажиры, 25, 26, 27 сентября 2020 года, с 18.00, станция метрополитена Райымбек батыра будет закрыта по техническим причинам. 

 
Убедительная просьба ко всем пассажирам заранее скорректировать свой маршрут от станции Жибек жолы до станции Москва", - сообщили в метрополитене Алматы.
 
Отмечается, что для пассажиров, которым необходима пересадка, будут скорректированы маршруты пригородных автобусов с посадкой на Гоголя - Назарбаева.
 

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