Станция метро Райымбек батыра в Алматы будет закрыта в течение трех дней

Алматы. 25 сентября. Kazakhstan Today - Жителей Алматы предупредили о закрытии на три дня станции метро Райымбек батыра, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые пассажиры, 25, 26, 27 сентября 2020 года, с 18.00, станция метрополитена Райымбек батыра будет закрыта по техническим причинам.

Убедительная просьба ко всем пассажирам заранее скорректировать свой маршрут от станции Жибек жолы до станции Москва", - сообщили в метрополитене Алматы.

Отмечается, что для пассажиров, которым необходима пересадка, будут скорректированы маршруты пригородных автобусов с посадкой на Гоголя - Назарбаева.

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