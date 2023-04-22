21.04.2023, 16:46 49616
Стоимость платных парковок увеличится в Алматы
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы увеличится стоимость платных парковок. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва.
По его словам, стоимость парковок увеличится в зависимости от района.
К началу сентября эта работа будет завершена. Предположим, в Алатауском или на выезде из Медеуского района будет один тариф, но ближе к историческому центру тарифы будут увеличены", - уточнил аким.
Все средства, которые будут собраны с автопарковок, а также штрафы и пени будут пропорционально распределяться в бюджеты народного участия в районах", - сказал Ерболат Досаев.
Ранее сообщалось, что в Алматы создали госоператора платных парковок.
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21.04.2023, 21:49 30746
Экибастузская ГРЭС-2 повысит тариф на электричество на 46%
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Экибастуз. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания общественного совета фонда "Самрук-Қазына" председатель правления Серик Тютебаев рассказал о повышении тарифов на электроэнергию в Алматы и Экибастузе.
По его словам для обеспечения надежной работы электростанций рост тарифов необходим и прогнозируется:
- на 25% - на "Алматы электрические станции";
- на 24% - на Экибастузской ГРЭС-1;
- на 46% - на Экибастузской ГРЭС-2.
Глава "Самрук-Энерго" напомнил, что в Казахстане с 2015 по 2018 годы действовал режим "тихого тарифа". С вводом рынка мощности с 2019 года средневзвешенный тариф станций с учетом тарифа на мощность снизился. Кроме того, динамика уровня тарифа на данный момент значительно ниже роста инфляции.
19 апреля глава Минэнерго анонсировал рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию. По словам главы Алмасадама Саткалиева, там, где изношенность больше, потребуется больше денег и тариф будет выше. Также Саткалиев заявил, что, по расчетам ведомства, электроэнергия должна дорожать минимум на 15% в год, чтобы казахстанские города спокойно встречали зиму в тепле.
5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал, что стало причиной аварии на ТЭЦ Экибастуза, почему затянулась модернизация ТЭЦ-2 Алматы и почему неизбежно поднятие тарифов на тепло- и электроэнергию.
21.04.2023, 14:22 54931
Новый генплан Алматы исключит хаотичную застройку города
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый генплан города обеспечит исключение хаотичности застройки и упорядочит иерархию улично-дорожной сети как при реновации, так и при новом строительстве, заявил заместитель акима Алматы Аскар Амрин, отвечая на вопрос депутата маслихата Назерке Мундахановой.
По его словам, впервые на уровне генерального плана рассматривается вопрос квартальной застройки разумной плотности и красные линии улиц всех уровней значения - от общегородских до локальных.
В последующем при разработке проектов детальной планировки данные меры помогут исключить беспорядочную застройку и улучшат транспортную ситуацию", - подчеркнул замакима.
Он напомнил, что в сентябре прошлого года заработал новый градостроительный совет, где рассматриваются абсолютно все проекты строительства и который нацелен на контроль соответствия выносимых проектов новой планировочной структуре генерального плана во избежание точечной застройки.
В совет входят в основном профессиональные архитекторы. Выявленные несанкционированные строительные объекты снимаются с рассмотрения и направляются в органы градостроительного контроля. Второй момент - это усиление градостроительного контроля. В настоящее время у нас наблюдается сокращение полномочий в сфере контроля из-за программы Doing Business. В связи с этим мы внесли предложение в соответствующие министерства о необходимости ужесточения градостроительного контроля, включая контроль над точечной застройкой. Сейчас разрабатывается кодекс, в котором будет предусмотрен градостроительный контроль", - сообщил Амрин.
Сегодня генеральный план развития Алматы до 2040 года утвердили в гормаслихате.
Ранее по генплану прошли общественные слушания. При обсуждении алматинцев больше всего волновали качество воздуха, экология, транспорт и точечная застройка. В связи с этим горожане предложили снести ряд новостроек.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за плотной застройки наблюдается острый дефицит водоснабжения. Кроме того, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность жителей вызывает застройка предгорных районов Алматы, которая несет угрозу схода оползней.
Вчера мажилисмены Ислам Сункар и Бакытжан Базарбек потребовали навести порядок в сфере строительства и земельных отношений. Сейчас, по их словам, строительство жилых комплексов в сейсмоопасных зонах Алматы и других городов ведется прямо на тектонических разломах. Ради строительства уничтожаются яблоневые сады, кладбища, зеленые насаждения.
21.04.2023, 12:00 59596
Часть улиц перекроют в Алматы в воскресенье Дополнено
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 23 апреля в Алматы состоится Алматинский полумарафон, старт которого начнется в парке Первого Президента в 7.30 утра, финиш состоится на центральном стадионе в 12.00.
В связи с проведением мероприятия 23 апреля с 00.00 до 12.00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции, сообщили в городском акимате.
По информации ведомства, движение на участке дороги по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 00.00 до 12.00 23 апреля. Южная сторона будет перекрыта с 7.00 до 8.10.
Движение по северной стороне проспекта Аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 7.15 до 09.40. Южная сторона будет свободна для передвижения.
Движение на участке дороги по проспекту Сейфуллина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая с 7.40 до 09.00 будет полностью перекрыто.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 8.40 до 11.10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Сейфуллина и до улицы Байтурсынова будет перекрыто с 7.50 до 09.30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта Аль-Фараби и до проспекта Абая с 08.30 до 10.10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
Рекомендованный маршрут для проезда к парку Первого Президента:
1) по улице Мустафина на юг до проспекта Аль-Фараби;
2) по улице Навои на юг до проспекта Аль-Фараби;
3) по улице Садыкова на север до проспекта Аль-Фараби;
4) по улице Дулати на север до проспекта Аль-Фараби;
5) по улице Саина на юг до проспекта Аль-Фараби;
6) по улице Розыбакиева на юг до проспекта Аль-Фараби.
Дополнено. 21.04.2023, 17.00
Также 23 апреля до 12.00 будет ограничено движение следующих троллейбусных маршрутов: № 5, 6, 7, 9, 11, 12, 19, 25.
21.04.2023, 11:01 62996
Скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой
Фото: yk-news.kz
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Риддер. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На 40-м году жизни скончался аким Риддера Дмитрий Горьковой, передает корреспондент агентства.
21 апреля стало известно о кончине акима Риддера Дмитрия Горькового.
Горьковой Дмитрий 1983 года рождения был акимом Риддера с сентября 2020 года, информирует портал YK-News.
21.04.2023, 09:24 66856
Air China возобновляет полеты в Казахстан
Air Astana с июня текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршруту Астана - Пекин
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос возобновления авиакомпанией Air China регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем.
Авиакомпания Air China с 21 апреля 2023 года планирует начать выполнение прямых пассажирских рейсов с частотой 3 раза в неделю по маршруту Пекин - Сиань - Астана (понедельник, среда, пятница). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus-А320", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
В свою очередь с казахстанской стороны авиакомпания Air Astana с июня текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана - Пекин с 1 до 2 раз, Алматы - Пекин с 6 до 7 раз и Алматы - Чэнду с 1 до 2 раз в неделю.
Тем самым количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю, в том числе китайской авиакомпанией China Southern Airlines по маршрутам Астана - Урумчи 2 раза и Алматы - Урумчи 3 раза в неделю.
Открытие новых маршрутов и увеличение количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами", - отметили в МИИР.
Ранее сообщалось о возобновлении прямых рейсов между Алматы и Самаркандом.
21.04.2023, 08:58 68181
В Казахстане временно приостановили телерадиовещание
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на один день приостановили работу всех телеканалов и радио в связи с планово-профилактическими работами, сообщает официальный сайт "Казтелерадио".
Отмечается, что АО "Казтелерадио" в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
В связи с этим уведомляем о проведении планово-профилактических работ с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей 21 апреля с 03.00 до 17.00", - говорится в сообщении.
21.04.2023, 08:47 68681
В Алматы продолжается судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием двух автобусов
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжается громкий судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием двух автобусов. На скамье подсудимых водитель общественного транспорта.
Вчера в Алмалинском районном суде адвокат потерпевшей, у которой в аварии погиб супруг, заявил, что на скамье подсудимых должен предстать еще один человек. Это водитель 201-го маршрута. Он, по мнению Багдата Амандосова, тоже грубо нарушил ПДД и должен проходить по уголовному делу не как свидетель, а как второй обвиняемый. Сторона защиты просит суд дать всестороннюю правовую оценку его действиям, сообщает Almaty.tv.
Я не согласен с этими обвинениями. Погиб человек не по вине моего подзащитного. А наезд был совершен именно водителем под управлением 201-го автобуса Абдуллаевым. Прошу признать его обвиняемым в связи с совершением ДТП с грубым нарушением правил дорожного движения, а точнее за несоблюдение мер безопасности", - сообщил адвокат Багдат Амандосов.
Требование адвоката было отклонено. Судья посчитал преждевременным вменять обвинение второму водителю до полного изучения уголовного дела. По его мнению, пока для такого решения нет никаких оснований.
В случае если суд в ходе рассмотрения уголовного дела выявит новые обстоятельства о причастности второго лица к данному преступлению, суд вынесет отдельное постановление. А пока на данный момент оставляю ваши требования без удовлетворения", - сказал судья Алмалинского районного суда Кайрат Иманкулов.
Напомним, что речь идет о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в ноябре прошлого года на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Тогда в результате столкновения 98-го и 201-го маршрутов пострадал 21 человек, еще один погиб.
20.04.2023, 21:18 63701
На связи с космосом: в Китае организовали диалог школьников и космонавтов
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая, Всекитайская федерация молодежи, Китайский фонд имени Сун Цинлин, секретариат ШОС и секретариат Молодежного совета ШОС провели "Диалог между небом и Землей" для общения студентов, школьников стран ШОС с членами экипажа космического корабля "Шэньчжоу-15". Инициатива была создана с целью углубления познания о космической науке и технологиях, содействия развитию молодого поколения, углубления дружбы и практического сотрудничества.
Я надеюсь, что нынешний диалог посеет "семена" космоса в ваших молодых сердцах, разовьет страсть о полете и придаст энтузиазма к открытию неведомого мира с духом инноваций", - сказала советник-посланник КНР в Казахстане Син Фанфан в своем приветственном слове.
Син Фанфан напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании 2023 года торжественно объявил, что китайская космическая станция полностью достроена. Этот важный объект - космическая гордость Китая, который внес значительный вклад в использование космического пространства. Исследование, освоение и использование космического пространства в мирных целях являются общим чаянием человечества. Китай выступает за построение сообщества единой судьбы человечества и углубление международных обменов и сотрудничества в области космоса на основе равенства и взаимной выгоды использования космического пространства в мирных целях и инклюзивном развитии.
Спикер отметила, что Китай открывает всем государствам - членам ООН, особенно развивающимся странам, возможность использования космической станции и приглашает иностранных астронавтов для посещения китайской космической станции, в том числе из Казахстана.
В течение тридцати лет со дня установления дипломатических отношений две страны прошли непростой путь развития и достигли высокого уровня вечного всестороннего стратегического партнерства. В сентябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Казахстан в качестве первой остановки своего первого визита после вспышки пандемии, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Все это в полной мере демонстрирует высокий уровень и особенный статус китайско-казахстанских отношений", - обратила внимание Син Фанфан.
В этом году Китай и Казахстан под руководством глав государств будут использовать возможности первого Саммита Китая и Центральной Азии третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь". А также платформу ШОС для поддержания тесных обменов на высоком уровне, укрепления стратегических контактов, углубления практического сотрудничества в целях продвижения и выхода китайско-казахстанских отношений на новый уровень.
Вы - молодые люди, живете в лучшие времена, обладаете светлым будущим. Я искренне надеюсь, что вы будете дорожить временем, усердно учиться, будете смелыми в поисках нового, активно изучать науку, технологии и навыки, а также наследовать и развивать традиционную дружбу между Китаем и Казахстаном", - заключила советник-посланник Китая в Казахстане.
После торжественного приветствия всех уважаемых участников и организаторов инициативы диалога между небом и Землей школьникам из состава стран ШОС предоставили возможность задать вопросы космонавтам, находящимся на китайской космической станции в формате онлайн-трансляции. В Астане вопрос задавала ученица школы-гимназии № 26 Аделя Исмаилова.
Сегодня я очень рада принять участие в диалоге между небом и Землей, напрямую поговорить с вами, в этом бесконечно далеком космосе. У меня такой вопрос: что было бы, если бы люди все время жили в невесомости?" - спросила школьница у космонавтов.
По словам командира космического корабля Фэй Цзюньлуна, долгое пребывание в невесомости оказывает негативное воздействие на органы. Человек должен принимать соответствующие защитные меры, чтобы сохранить свое здоровье. В частности, в состоянии невесомости жидкость в организме перемещается к голове, оказывая давление на глаза.
Школьники из других стран много спрашивали об условиях пребывания на космической станции: можно ли приготовить поесть, какие продукты используются и как потребляются, узнавали о трудностях пилотирования корабля.
Журналист Kazakhstan Today поинтересовалась у руководства столичных школ о заинтересованности подрастающего поколения в космической науке, а также об уровне вовлечения школьников в изучение китайского языка и культуры.
У нас есть клуб аэродинамики. Эти дети уже несколько лет занимаются с нашей казахстанской компанией "Казкосмос". Они на регулярной основе делают проект, запуск которого планируется в мае. Это будет микроспутник. Дети ездили на Байконур, посещали космические лаборатории. Китайский язык у нас преподается на выбор, дополнительно с 7-го класса. Порядка 70-90 детей изучают именно китайский. Когда проходят такие мероприятия, школьники участвуют, то есть мы работаем с посольством на постоянной основе. Есть и такие, кто после школы поступают учиться в Китае", - рассказала замдиректора НИШ Жулдыз Турганалина.
Технический прогресс идет, мы двигаемся вперед, а космос - это новые ресурсы, которые помогут в развитии нашего общества, стран. Не только в советское время все мечтали стать космонавтами, сейчас это тоже становится актуально", - ответила директор школы-гимназии № 26 Ольга Тодераш.
Китайский язык изучается дополнительно с 5-го класса от "А" до "Я", делится по уровням. С 2019 года во всемирном соревновании "Мост китайского языка" мы ежегодно занимаем первые три места", - поделилась преподаватель китайского языка 26-й школы.
Преподаватели отметили, что школьников привлекает изучение и учеба в Китае развитием страны, новыми технологиями и достойными условиями для обучения.
Хорошо, когда мы получаем хороший опыт и знания, приезжаем домой - и развиваем это здесь", - добавила директор школы.
Диалоговая площадка была организована в офлайн-формате для молодежи в Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Беларуси, Узбекистане, Индии, Пакистане, Иране, Монголии, в онлайн-формате - для участников в Азербайджане, Армении, Египте, Камбодже, Катаре, Непале, Саудовской Аравии, Турции, Шри-Ланке, Бахрейне, Кувейте, Мальдивах, Мьянме и ОАЭ.
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