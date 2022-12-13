В Алматы создали госоператора платных парковок

Начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день завершены процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ "Алматы паркинг" и назначен директор предприятия, сообщили в пресс-службе управления городской мобильности Алматы.
Начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон. До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются", - проинформировали в управлении.
Сообщается, что по состоянию на 6 декабря 2022 года на счетах компаний имеется 596 млн тенге.
Данная сумма ежедневно пополняется и будет передана на счет созданного государственного предприятия после завершения судебных разбирательств в отношении руководителей компаний", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматы арестован генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе.
Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца", - говорится в официальном сообщении Алматинского городского суда.
В нем говорится, что подозреваемый взят под арест по ходатайству органа досудебного расследования. В чем подозревается глава компании, в суде не уточнили.
Также арестован в Алматы на два месяца директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис". "Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено", - говорится в сообщении городского суда Алматы.
В отношении него судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года.
Адвокат Жангельды Сулейманов прокомментировал аресты руководителей платных парковок.