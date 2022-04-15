Платные парковки в Алматы: арестован гендиректор ТОО "AlanParking"

АЛМАТЫ. 14 АПРЕЛЯ - В Алматы арестован генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе, Мухтар Базарбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца", - говорится в официальном сообщении Алматинского городского суда.
В нем говорится, что подозреваемый взят под арест по ходатайству органа досудебного расследования.
В чем подозревается глава компании, в суде не уточнили.
Ранее сообщалось, что алматинская парковочная компания продала госдолю за 5 млн тенге на аукционе. Эта цена в 24 раза ниже первоначальной.
Компания ТОО "AlanParking" была создана в 2016 году и являлась частью проекта единой автоматизированной системы платных парковок Aparking.