Директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" Принбеков арестован

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НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Задержан один из координаторов январских событий. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Житель Жамбылской области, находясь в городе Алматы, 4 января 2022 года создал телеграм-канал, на который за считанные часы подписалось несколько тысяч участников. Посредством данного телеграм-канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению "коктейлей Молотова", оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвата зданий", - сообщил Елдос Килымжанов.
По его словам, 5 и 6 января через указанный канал шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области.
Доказательствами этого следствие располагает. Подозреваемое лицо установлено и находится под арестом", - добавил Елдос Килымжанов.
Кроме того, в этом же регионе установлены водитель автомашины "Газель" гражданина С. и его сообщника гражданина К., которые передвигались на указанном авто, раздавали заранее заготовленную арматуру, похищенные полицейские щиты и бронежилеты. Также они использовали свой автомобиль для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка.
Анализ уголовных дел показывает, что в других регионах, где произошли трагические события, они развивались по идентичным сценариям и имели общую координацию. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии единого плана", - проинформировал представитель Генпрокуратуры.
Он сообщил, что в городе Алматы задержаны 4 подозреваемых лица, которые через социальные сети получали инструкции по изготовлению арматурных прутьев и их транспортировке к месту нахождения погромщиков. В настоящее время ведется работа по установлению их координаторов.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области установлены граждане, которые в городе Талдыкоргане финансировали
участников беспорядков. За участие в погромах выплачивалось от 20 до 100 долларов США на человека.