ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировал аресты руководителей платных парковок

КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области стартовала маштабная "олимпиада рабочих рук" - WorldSkills Aqmola - 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На днях в Акмолинской области стартовал VII региональный чемпионат WorldSkills Aqmola - 2022, в котором принимают участие более 300 участников. Возможность проявить свои способности имеет каждый студент колледжа, вуза или молодой специалист, соответствующий требованиям проекта, сообщает областное управление внутренней политики.

По информации управления образования, с каждым годом увеличивается и число участников, и количество номинаций регионального конкурса профессионального мастерства.

В этом году участники конкурса профессионального мастерства будут соревноваться по 66 компетенциям. Впервые представлены презентационные компетенции "Укладка напольных покрытий", "Управление экскаватором". В числе полюбившихся - инновационные "Сити фермер", "Smart агрономия", "Прототипирование", "Интернет вещей", "Информационные кабельные сети", "Предпринимательский вызов", "Технология промышленного дизайна" и другие", - отметили организаторы.

В УВП рассказали, что конкурс направлен на формирование механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по техническим профессиям на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.

Среди учащихся школ и организаций дополнительного образования набирает силу и чемпионат JuniorSkills в сфере искусства, дизайна и IT-направлений. С начала проведения чемпионата в стране акмолинцы завоевали 27 золотых, 13 серебряных, 21 бронзовую медаль, 27 медальонов совершенства и представляли Казахстан в составе национальной сборной на международных чемпионатах в Бразилии, Арабских Эмиратах, Венгрии, Российской Федерации и Австрии", - поделились в ведомстве.

В управлении добавили, что впервые в Казахстане чемпионат по рабочим профессиям был проведен в 2015 году, с того времени Акмолинская область активно участвует в движении WorldSkills и входит в тройку лидеров по республике. В 2015 году в региональном чемпионате WorldSkills приняли участие 42 участника по 6 компетенциям.