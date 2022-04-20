ЭКСКЛЮЗИВ KT: Эксперт прокомментировал аресты руководителей платных парковок

В последние две недели мы узнали, что сначала был задержан один директор организации AlanParking, потом задержали другого директора. Насколько я знаю, организацией парковок занимается не одна компания, а группа компаний, которые между собой взаимосвязаны. У них одни и те же учредители, они связаны директорами, находятся в одном офисе. И вот эта группа компаний занимается парковками. Какие-то, скорее всего, занимаются техническим оснащением парковок - обслуживание паркоматов, разметка линий, другая, может быть, фиксацией, третья - получением денег. Но для нас, обывателей, жителей Алматы - мы представляем это как одну компанию, условно AlanParking. Я думаю, что все эти лица связаны между собой, и, скорее всего, аресты тоже связаны между собой, потому что по первому делу мы узнали причину возбуждения уголовного дела и ареста руководителя, по второму делу нам не сообщают", - сказал Жангельды Сулейманов.
Он также отметил, что по первому делу в СМИ было написано, что "задержан по подозрению в хищении бюджетных средств".
Я давно, можно сказать, сужусь, критикую работу паркинга уже пять лет, судился в 2018 году. Поэтому я хорошо знаю историю паркинга и его внутреннюю структуру. Структура следующая. Насколько я знаю, головная компания, которая занимается парковками, - у нее состав учредителей это 30% акимата Алматы и 70% - какая-то частная компания", - заявил адвокат.
По его словам, "мы имеем - парковкой в Алматы занимается смешанная, частно-государственная структура, из которой 30% государства, 70% - частные".
Как можно похитить бюджетные средства? Здесь вариант один: если два акционера или учредителя владеют частной компанией в соотношении 70/30, то прибыль от парковочной деятельности распределяется в соотношении 70/30. Что такое прибыль? Это разница между доходами, которые мы платим как водители, там сотни миллионов или миллиард. Это доходы. Это грязная-грязная выручка. Дальше. Есть расход - это зарплата сотрудников, аренда офисов, содержание паркоматов, аренда офисов, инкассация, бухгалтерия и прочее", - отметил эксперт.
Также адвокат Жангельды Сулейманов пояснил как считается прибыль.
Это разница между доходами и расходами. Допустим, что прибыль это 100 миллионов, значит, 70 миллионов отойдет частной компании, а 30 - в госбюджет. Я предполагаю, что здесь, возможно, было допущено какое-то нарушение закона со стороны каких-то лиц. То есть если увеличивать какие-то расходы, то прибыль уменьшается, а значит, акимат получает меньше. Прибыль регулируется за счет увеличения каких-то искусственных расходов. Это один из принципов выведения прибыли и причинение ущерба. Какое наказание? Это тяжкое преступление, это 189 статья УК РК", - проинформировал Жангельды Сулейманов.
По словам адвоката, "если сумма крупная, то независимо предположения если их обвиняют в растрате государственных бюджетных средств, то наказание может составить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества".
Что касается парковок и влияния этого уголовного дела на них - я думаю, что отмены платных парковок не будет, они останутся, но они отойдут государству. Мое мнение - возможно, этот частный пакет прибыли полностью будет передан государству, то есть мы получим 100-процентную акиматовскую структуру. И все деньги от парковок будут поступать в госбюджет на развитие города. Это правильно, и людей тоже возмущает то, что деньги уходят каким-то частным лицам, а не на благоустройство города, к примеру", - заключит эксперт.
Ранее сообщалось, директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис" арестован в Алматы на два месяца.
Также был арестован генеральный директор ТОО "AlanParking".