Страшное ДТП на станции Шамалган: завершилось строительство моста

Талдыкорган. 25 сентября. Kazakhstan Today - Строительство мостового пешеходного перехода на железнодорожном переезде станции Шамалган в Карасайском районе Алматинской области подошло к концу, передает Kazakhstan Today.

На восстановление моста из местного бюджета было выделено 364,5 миллиона тенге. И по заказу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области за реконструкцию моста взялась подрядная компания ТОО "РСУ-13".

В настоящее время уже выполнены работы по переносу инженерных сетей линий связи, стабилизации грунта под плиту фундамента, устройство монолитных плит фундамента опоры, установка металлических колонн лестничных сходов, сети электроснабжения и освещения. Также на новом мосту установлены декоративные отражающие панели и полностью благоустроена территория объекта.

Помимо этого, в этом районе с 2019 года ведутся ремонтные работы автомобильной дороги областного значения Алматы 1 - станция Шамалган - Узынагаш.

9 сентября судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы представителей Каскеленского автобусного парка и НК "Казахстан темір жолы" по уголовному делу о ДТП на станции Шамалган.

Напомним, 15 сентября 2019 года на переезде железнодорожных путей на станции Шамалган в Алматинской области произошло столкновение пассажирского поезда с автобусом. В результате ДТП погиб водитель автобуса, пострадали женщина и двое маленьких детей.

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