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Строить однозначно будем: скандал вокруг стадиона в Шымкенте разгорелся с новой силой

30.10.2021, 14:32 89533
ШЫМКЕНТ. 30 ОКТЯБРЯ - В микрорайоне Кызылжар в Шымкенте скандал вокруг стадиона, который отдали под строительство поликлиники, разгорелся снова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Государственная инспекция выявила в процессе передачи земли под строительство нарушения, но в СПК "Шымкент" к государственным инспекторам не прислушиваются, сообщает "31 канал".
 
Как сообщает телеканал, на месте стадиона уже вырыли котлован для стройки, хотя ранее сюда приходили заниматься спортом дети из разных спортивных школ: футболисты, дзюдоисты и даже боксеры. 
 

Могли весь день тренироваться, всегда стадион был открыт для нас. А сейчас ничего нет, мы остались на улице, не можем ни тренироваться, ни бегать", - сказал футболист Рузмат Уркусанов.

 
Местные жители говорят, что стадион существовал здесь с 60-х годов. Принадлежал он местной школе. Но клочок земли приглянулся бизнесменам, отмечает телеканал.
 

Теперь на улице дети бегают, машины летают. Здесь очень много детей, которые любят спорт. Что им еще делать?" - сказала жительница микрорайона Мухаббат Егембердиева.

 
Как сообщает телеканал, местные жители достучались до государственной земельной инспекции, и столичные специалисты выявили, что, согласно генплану Шымкента, на этом участке должен быть спортивный объект. И якобы землю бизнесменам выдали вне торгов. Правда, в СПК города, которая и отдала землю частникам, все равно говорят, что стройка здесь будет.
 

Был выдан земельный участок, со стороны СПК все процедуры выполнены. Согласно замечанию комитета земельных отношений, было выявлено нарушение, сейчас оно исправляется. Строить однозначно мы будем", - заявил председатель СПК "Шымкент" Бауыржан Канкин.

 
Однако, по словам госинспектора, суд вынес постановление о полном приостановлении работ на этом участке. 9 ноября в административном суде будут разбираться, действительно ли Шымкентский акимат выдал землю частникам в рамках закона.
 
Как сообщалось ранее, в Шымкенте людям удалось отстоять стадион, на месте которого власти хотели построить медицинский центр, но жители микрорайона Кызылжар выступили против, они просили сохранить спортивный объект.
 

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Слет студенческих клубов "Саналы ұрпақ" прошел в Акмолинской области

30.10.2021, 17:48 64207
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - В Акмолинской области состоялся слет студенческих клубов "Саналы ұрпақ" с участием 11 клубов колледжей областного центра, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на управление внутренней политики региона. 
 
Организаторами мероприятия выступили департамент агентства РК по противодействию коррупции Акмолинской области и управление образования.
 
Слет прошел на базе строительно-технологического колледжа города Кокшетау, где студенческие клубы продемонстрировали свои проекты по добропорядочности.
 
Как отметили инициаторы мероприятия, добровольные студенческие клубы "Саналы ұрпақ" созданы в колледжах для формирования мышления добропорядочности среди молодежи, создания условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и социально компетентного гражданина и патриота. 
 

Ежемесячно в каждом колледже проводятся "Часы добропорядочности", различные конкурсы, челленджи, семинары-тренинги по правовым знаниям. Такая работа позволяет формировать среди молодежи культ честности и нравственности", - рассказали в управлении образования.

 
По итогам мероприятия жюри определило лучшие проекты студенческих клубов. Первого места удостоились студенты высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, второе место - у представителей клуба высшего колледжа культуры им. Акана Серэ, третье место заняли студенты Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа имени Ж. Мусина.
 
В настоящее время в организациях технического и профессионального образования области ведут работу 32 клуба "Саналы ұрпақ" с охватом 1800 студентов. 
 

Ушел из жизни легендарный советский диктор Игорь Кириллов

30.10.2021, 15:42 80920
Ушел из жизни легендарный советский диктор Игорь Кириллов
МОСКВА. 30 ОКТЯБРЯ - Ушел из жизни легендарный советский диктор Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать. Игорю Леонидовичу было 89 лет", - сообщает об уходе из жизни диктора Первый канал.

 
Телевизионную карьеру Кириллов начал с должности помощника режиссера. Однако даже в этом качестве он так и не успел освоиться. Всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. И в тот же день, не успев даже опомниться, уже вел свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию, а еще через неделю рассказывал всей стране новости поистине космического масштаба. На многие десятилетия он запомнил каждое слово того сообщения: "3 октября 1957 года в Советском Союзе запущен первый искусственный спутник Земли".
 
В апреле 1961 года именно Кириллов сообщил и о полете Юрия Гагарина. Больше 30 лет в эфире программы "Время" только о самом важном. Всегда собранный и невозмутимый. Глядя в экран телевизора, зритель и представить себе не мог, каких порой невероятных усилий и нервов стоил каждый выпуск программы "Время".
 
Когда пришла новая телевизионная эпоха, новое поколение ведущих, Игорь Кириллов все равно был востребован: вел концерты, презентации, творческие вечера и до конца жизни оставался диктором Первого канала, любимый зрителями и коллегами.
 

Разработчики вакцины QazVaq получили новые квартиры

30.10.2021, 13:28 42067
Разработчики вакцины QazVaq получили новые квартиры
Фото: gov.kz
ТАРАЗ. 30 ОКТЯБРЯ - Разработчикам вакцины QazVaq вручили ключи от новых квартир в поселке Гвардейский Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, сообщает пресс-служба облакимата. 
 
3 жилых дома на 180 квартир были сданы в эксплуатацию для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. 
 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область отметил, что это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Благодаря вашему кропотливому труду казахстанская вакцина получила признание в мире. Вы доказали, что в нашей стране сфера использования биотехнологий весьма развита, у нас работают высококвалифицированные специалисты. На запуск такого завода в других странах уходит три-четыре года, а мы смогли запустить производство за девять месяцев. Президент дал конкретные поручения по созданию благоприятной среды для работы ученых, работников института, по обеспечению их жильем, по улучшению условий обу­чения их детей, организации их досуга. В соответствии с поручениями повысилась заработная плата сотрудников, сегодня сдали в эксплуатацию жилые дома. Сотрудники полностью обеспечены жильем", - обратился к присутствующим глава региона.

 
Генеральный директор института Кунсулу Закарья выразила благодарность руководству страны, области за внимание и поддержку, также строителей за качественную работу. 
 

Аким области приезжал с рабочим визитом в наш поселок более тридцати раз за два года, лично инспектировал ход строительства, был в курсе всех событий. В результате все работы были выполнены качественно и своевременно. Для сотрудников института создаются все необходимые условия: построены жилые дома, детские игровые площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Спустя столько лет решился вопрос с жильем для сотрудников. От имени коллектива института выражаем благодарность руководству страны и области", - сказала она.

 
Квартиры в жилых домах обставили мебелью, проведены инженерные сети. Рядом с домами также находится физкультурно-оздоровительный комплекс, который в две смены смогут посещать 120 человек. 
 

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