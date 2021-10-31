Строить однозначно будем: скандал вокруг стадиона в Шымкенте разгорелся с новой силой

ШЫМКЕНТ. 30 ОКТЯБРЯ - В микрорайоне Кызылжар в Шымкенте скандал вокруг стадиона, который отдали под строительство поликлиники, разгорелся снова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Государственная инспекция выявила в процессе передачи земли под строительство нарушения, но в СПК "Шымкент" к государственным инспекторам не прислушиваются, сообщает "31 канал".
Как сообщает телеканал, на месте стадиона уже вырыли котлован для стройки, хотя ранее сюда приходили заниматься спортом дети из разных спортивных школ: футболисты, дзюдоисты и даже боксеры.
Могли весь день тренироваться, всегда стадион был открыт для нас. А сейчас ничего нет, мы остались на улице, не можем ни тренироваться, ни бегать", - сказал футболист Рузмат Уркусанов.
Местные жители говорят, что стадион существовал здесь с 60-х годов. Принадлежал он местной школе. Но клочок земли приглянулся бизнесменам, отмечает телеканал.
Теперь на улице дети бегают, машины летают. Здесь очень много детей, которые любят спорт. Что им еще делать?" - сказала жительница микрорайона Мухаббат Егембердиева.
Как сообщает телеканал, местные жители достучались до государственной земельной инспекции, и столичные специалисты выявили, что, согласно генплану Шымкента, на этом участке должен быть спортивный объект. И якобы землю бизнесменам выдали вне торгов. Правда, в СПК города, которая и отдала землю частникам, все равно говорят, что стройка здесь будет.
Был выдан земельный участок, со стороны СПК все процедуры выполнены. Согласно замечанию комитета земельных отношений, было выявлено нарушение, сейчас оно исправляется. Строить однозначно мы будем", - заявил председатель СПК "Шымкент" Бауыржан Канкин.
Однако, по словам госинспектора, суд вынес постановление о полном приостановлении работ на этом участке. 9 ноября в административном суде будут разбираться, действительно ли Шымкентский акимат выдал землю частникам в рамках закона.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте людям удалось отстоять стадион, на месте которого власти хотели построить медицинский центр, но жители микрорайона Кызылжар выступили против, они просили сохранить спортивный объект.