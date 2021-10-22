ШЫМКЕНТ. 21 ОКТЯБРЯ - В Шымкенте людям удалось отстоять стадион. Власти хотели на его месте построить медицинский центр, но жители микрорайона Кызылжар выступили против, они просили сохранить спортивный объект, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спустя месяцы противостояния людям удалось достучаться до комитета по управлению земельными ресурсами. Проверка показала, что землю под строительство медцентра отдали незаконно, сообщает "31 канал".

Больше двух гектаров земли в мирокрорайоне Кызылжар стали предметом спора между жителями и властями. Люди так хотели отстоять единственный спортобъект, что совершили почти чудо.

Мы с жителями района написали обращение в Министерство сельского хозяйства и в комитет земельных ресурсов. По нашему обращению была проверка. Приезжал специалист комитета", - рассказала жительница Шымкента Асель Губашева.

Продолжать строительство медцентра, по словам главного госинспектора, компания не может. Уже сегодня стройку прекратили. Правда, как говорят охранники, лишь потому что техника сломалась. В акимате сегодня решили воздержаться от комментария. Да и вряд ли бы он что-то изменил, ведь вместо стадиона здесь теперь уже котлован. Кто будет восстанавливать поле, неизвестно. Но местные жители на власти особо и не надеются. Землю бы вернули.



