Строительство АЭС: в Алматинской области проходят публичные слушания

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Конаев. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Улькен Алматинской области проходят публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции.





Как сообщает zakon.kz, ожесточенные споры приверженцев разных точек зрения едва не сорвали выступление акима Жамбылского района Нурлана Ертаса.





Также группа активистов развернула перед зданием школы села Улькен плакаты и транспаранты против строительства станции, информирует kaztag.kz.





Напомним, в феврале в Министерстве энергетики сообщили , что вопрос выбора района размещения атомной электростанции в Казахстане будет вынесен на общественные обсуждения.





Оптимальным районом размещения АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области. Также в рамках строительства атомной электростанции в 2022 году составлен шорт-лист проверенных реакторных технологий поставщиков из таких стран, как Китай (CNNC), Россия (Росатом), Франция (EDF), Южная Корея (KHNP). В текущем году будут проведены работы по выбору реакторной технологии.





Дополнено 22 августа, 14.20.





Как сообщили в Министерстве энергетики, на публичных обсуждениях в селе Улькен Жамбылского района Алматинской области по вопросу строительства АЭС местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе, кроме того, отмечает ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.





В обсуждениях приняли участие местное население, СМИ, общественный совет Алматинской области, Жамбылского района, Карасайского района, Министерство энергетики РК, акимат Алматинской области, РГП "Национальный ядерный центр РК", РГП "Институт ядерной физики", ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", Научно-технический центр безопасности ядерных технологий, а также отраслевые эксперты в сферах экологии, сейсмики, безопасности, энергетики, инфраструктуры, МСБ и др.





Спикерами выступали представили Министерство энергетики РК, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", РГП "Институт ядерной физики". Одним из основных вопросов, поднятых на обсуждениях, было воздействие строительства АЭС на окружающую среду, здоровья, влияние природно-климатических факторов на АЭС, экономические факторы, развитие инфраструктуры, влияние АЭС на развитие малого и среднего бизнеса, а также другие актуальные вопросы. Эксперты подробно рассказали о воздействии АЭС на окружающую среду, на биологическое разнообразие и т.д., влиянии на водные ресурсы, этапе подготовки к строительству АЭС, технических аспектах АЭС, потенциале Казахстана в развитии АЭС, а также о перспективах развития региона при строительстве АЭС, экономической целесообразности, взаимодействии с общественностью и т.д.





Экономические выгоды для региона также были широко освещены. Участники обсудили влияние проекта на трудовую занятость, инфраструктуру и развитие экономики. Представители отрасли подробно рассказали о применяемых стандартах и технологиях для обеспечения высокого уровня безопасности на всех этапах работы АЭС и социально-экономических аспектах проекта. В ходе обсуждений у граждан была возможность задать любые интересующие их вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС", - проинформировали в Минэнерго.





После завершения обсуждений выступил президент ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" с инициативой о проведении дополнительных обсуждений в других близлежащих регионах с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон.





По итогам обсуждений в соответствии с регламентом маслихата, утвержденным указом президента Республики Казахстан от 3 декабря 2013 года № 704, решение о строительстве АЭС будет приниматься маслихатом Алматинской области", - отметили в ведомстве.





Между тем по стране наблюдается дефицит электроэнергии, что делает энергетический сектор уязвимым.





В целом Казахстан столкнулся с дефицитом электрической энергии и мощности, который в вечерние часы составляет более 1,3 ГВт, с осени 2021 года.





Согласно семилетнему прогнозному балансу электрической энергии и мощности Министерства энергетики РК к 2029 году ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт. Также по прогнозу дефицит электроэнергии продлится до 2025 года.





К 2029 году дефицит будет максимальным в размере 5,5 млрд кВт·ч. При этом сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Сложившаяся ситуация может привести к дефициту мощности раньше прогнозируемого срока и в гораздо больших объемах.