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Строительство газопровода "Сарыарка" завершится в срок

23.08.2019, 12:14 9343
Строительство газопровода "Сарыарка" завершится в срок
фото: yeni.kalyongrup.com
Нур-Султан. 23 августа. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов посетил 820-й километр трассы магистрального газопровода "Сарыарка", передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе посещения объекта Ахметжан Есимов дал положительную оценку строительству и отметил необходимость своевременного завершить строительство, а также обеспечить завершение пуско-наладочных работ в сроки.
 
"На данный момент строительство газопровода завершено на 75% и достигло Карагандинской и Акмолинской областей. По завершении строительства линейной части по линии АО "НК "КазМунайГаз", акиматы приступят к газификации населенных пунктов, в том числе столицы", - сказал генеральный директор АО "АстанаГазКМГ" Сагидулла Макашев.
 
Напомним, газопровод строится по поручению Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Газопровод предназначен для газификации столицы Казахстана, центральных и северных регионов страны. Фонд принимает участие в финансировании масштабного проекта, подрядчиком строительства выступает компания "КазСтройСервис", оператором - "Астана Газ КМГ". Газопровод "Сарыарка" берет начало от газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент. Основные строительные работы будут завершены к концу 2019 года. Ввод в эксплуатацию планируется в 2020 году. Протяженность газопровода 1061 километр, охват - 171 населенный пункт, численностью 1,7 млн человек.
 

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