03.10.2023, 11:11 78936
Строят посреди двора: жители Петропавловска жалуются на точечную застройку
Люди обращались во все инстанции, но это ничего не дало
Фото: от читателей
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Петропавловск. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Петропавловска жалуются на точечную застройку, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо, в котором возмущенные жители Петропавловска жалуются на точечную застройку.
В центре города Петропавловска строят новостройку посреди двора," - заявили горожане.
Жильцы "кубика" из домов на улицах Назарбаева, Муканова и Ульянова выступают против точечной застройки, которая может сделать их жизнь некомфортной, сообщает ratel.kz.
Они боятся, что во время строительства старые дома 70-х годов постройки дадут трещины. Они опасаются за безопасность детей и здоровье стариков.
Люди обращались во все инстанции, но это ничего не дало. В акимате заявили, что отменить этого решения не могут. Застройщик из Кокшетау, директор ТОО "Tamila Invest" Марат Жакетов действует на законных основаниях. Землю его фирма выкупила в 2023 году под строительство пятиэтажного дома бизнес-класса. Все разрешительные документы на застройку он получил.
Аким Петропавловска Серик Мухамедиев посоветовал жильцам обратиться в суд. Что они и сделали, предъявив иск акимату Петропавловска, а точнее одному из его отделов - КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Четыре ОСИ требовали отменить АПЗ, выданные на строительство дома и инженерных сетей. Но ничего из этого также не вышло. В итоге иск возвращен как не подлежащий рассмотрению в порядке административного судопроизводства.
Люди намерены обжаловать это решение, а тем временем стройка в их дворе набирает обороты.
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04.10.2023, 17:16 2271
Аэропорт Астаны закроют на ремонт
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев закроют в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба авиакомпании FlyArystan.
Ремонтные работы в аэропорту города Астаны будут проводиться в следующие даты: 11 октября, 16 октября и 18 октября 2023 года в период с 13.20 до 17.20 по местному времени", - проинформировали в пресс-службе.
Также FlyArystan предлагает альтернативные даты вылета пассажирам, чьи рейсы совпадают со временем ремонтных работ.
Просим обратить внимание на то, что данные изменения произошли не по вине и вне контроля авиакомпании. FlyArystan поддерживает аэропорт города Астаны в стремлении обеспечить безопасность полетов, однако сожалеет, что данные изменения повлияют на планы пассажиров", - добавили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что аэропорт Уральска два дня не будет принимать самолеты.
04.10.2023, 14:37 10076
Депутат потребовал проверить правомерность начисления многомиллионных премий руководству "дочек" "Самрук-Казыны"
Руководство дочерней компании "Самрук-Казына" получило бонус в два раза больше, чем прибыль предприятия
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Ерлан Саиров потребовал проверить финансовую деятельность фонда "Самрук-Казына", а также законность начисления топ-менеджменту миллионных бонусов и премий.
По словам мажилисмена, руководство дочерней компании "Самрук-Казына" - "Самрук-Казына Бизнес Сервис" получило бонус в два раза больше, чем прибыль предприятия. Руководитель предприятия за год выписал себе бонусом 74,9 миллиона тенге, руководство - 274 миллиона тенге.
Сотрудники фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" неустанно трудятся над повышением собственного благосостояния, а не населения!" - высказался депутат.
Руководство компании "Каз Клоуд", связанной с "Самрук-Казына Бизнес Сервис", получило премии на 336 миллионов тенге, тогда как чистая прибыль компании за год составила 61 миллион тенге. Члены правления "Казахтелекома" получили по 105 миллионов тенге на каждого члена, заявил Саиров.
Что это за щедрость к самим себе, в то время как простые люди пытаются заработать на кусок хлеба", - возмутился мажилисмен.
04.10.2023, 10:17 21581
Количество побывавших в этом году в Казахстане туристов превысило миллион
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Миллионный турист был зарегистрирован в последний день сентября в информационной системе eQonaq. Им стал турист из Китая, который приехал на 4 дня в Алматы, сообщили в компании Kazakh Tourism.
К слову, гости из Поднебесной занимают третье место среди всех иностранных гостей. С начала года в eQonaq отмечено уже более 70 тысяч туристов из Китая.
Первое место делят туристы из России и Узбекистана. В топ-10 стран также входят туристы из Индии, Кыргызстана, Турции, Таджикистана, Германии, Монголии и США.
Больше всего иностранных гостей посетило Алматы - 343 тысячи туристов, Астану - 174 тысячи туристов.
В топ-5 также входят Алматинская область с посещением 62 тысячи туристов, Атырауская область - 58 тысяч туристов и Мангистауская область - 52 тысячи туристов.
Информационная система eQonaq, разработанная АО НК "Kazakh Tourism" совместно с министерствами туризма и спорта, внутренних дел и Комитетом национальной безопасности, предназначена для учета иностранных гостей и мониторинга туристского потока. Система также выполнят задачу по миграционному контролю.
04.10.2023, 09:28 27196
На 140 млн тенге оштрафовали сотовых операторов за некачественную связь в ЗКО
В прошлом году общая сумма штрафов составила 46 миллионов тенге
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Уральск. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На 140 млн тенге оштрафовали сотовых операторов за некачественную связь в ЗКО.
По данным руководителя управления цифровизации ЗКО Нурлана Нурсултана, в этом году межрегиональная инспекция связи провела 58 внеплановых проверок в отношении сотовых операторов. Сумма штрафов составила почти 140 миллионов тенге. Проверки проводили в Уральске, Аксае и 27 населенных пунктах на основании жалоб жителей, сообщает издание "Мой город".
К слову, в прошлом году инспекция провела 56 внеплановых проверок. На сотовых операторов тогда наложили штраф в 46 миллионов тенге.
С 11 сентября 2022 года за некачественную сотовую связь и мобильный интернет операторы привлекаются к административной ответственности по статье 637 КоАП РК "Нарушение законодательства в области связи". Санкция статьи предусматривает штрафа от 1000 МРП, а за повторное нарушение в течение года - 1500 МРП", - отметил Нурлан Нурсултан.
Как сообщалось ранее, казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телевещания. Казтелерадио информирует о прохождении периода осенней солнечной интерференции с 8 по 16 октября.
04.10.2023, 09:13 26906
В Казахстане более чем на треть выросло количество совершенных живодерами преступлений
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам января-августа 2023 года в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) было зарегистрировано 62 уголовных правонарушения по статье "Жестокое обращение с животными", что на 34,8% больше, чем годом ранее.
По данным аналитиков Ranking.kz, в аналогичном периоде прошлого года в РК зарегистрировали 46 таких правонарушений, годовой рост составил 4,5%.
В региональном разрезе больше всего правонарушений по статье "Жестокое обращение с животными" было зарегистрировано в Алматинской области: 11 случаев, как и годом ранее.
Среди антилидеров также оказались Павлодарская (10 случаев), Западно-Казахстанская (6 случаев) и Карагандинская (6 случаев) области.
Ни одного подобного правонарушения не зарегистрировали в 4 из 20 регионов страны - в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Северо-Казахстанской областях.
По итогам восьми месяцев текущего года установленная сумма материального ущерба, причиненного правонарушениями, связанными с жестоким обращением с животными, составила 110 тысяч тенге против 50 тысяч тенге годом ранее. Годовой рост - в 2,2 раза.
Численность пострадавших, чьи животные стали жертвами живодеров, составила 33 человека против 19 человек год назад. Среди них 3 человека были в возрасте 21-29 лет, 12 человек - в возрасте 30-39 лет, 10 человек - в возрасте 40-49 лет, 5 человек - в возрасте 50-59 лет, 3 человека - старше 60 лет.
Попались на правонарушениях по статье "Жестокое обращение с животными" 8 человек, все они были безработными.
К сожалению, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
Ранее сообщалось, что в Костанае живодер избил собаку в лифте. Живодер из Актау шваброй избил кошку до смерти.
В Атырау собаку насадили на арматуру.
В Алматы живодер насмерть забил собаку молотком.
03.10.2023, 15:31 69836
В Алматы восстановили здание акимата, пострадавшее во время январских погромов
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в срок завершилась реконструкция здания городского акимата, пострадавшего во время январских событий. Работы по восстановлению здания начались в феврале 2022 года, сообщили в акимате Алматы.
Исторический облик здания акимата Алматы сохранен, и оно было модернизировано с учетом современных технологий и стандартов строительства. На фасаде вместо звезд изображен шанырак, являющийся национальным символом целостности мира, первоосновы государства и семьи", - рассказали в пресс-службе ведомства.
При реконструкции в первую очередь учитывалась безопасность сотрудников и посетителей акимата. Эксперты АО "КазНИИССА" обследовали здание на сейсмостойкость и дали соответствующие рекомендации, все мероприятия по сейсмоусилению были проведены в полном объеме, так же как были соблюдены меры пожарной безопасности. При внутренней отделке здания использовались исключительно негорючие материалы, установлена новая система дымоудаления, которой раньше не было, адресная система пожарооповещения. При пожарной тревоге автоматически включаются специализированные клапаны, закрывающие доступ для распространения огня.
Для усиления мер безопасности здания были применены системы контроля доступа в здание и установлены огнеупорные двери, дополнительные ролл-ставни, ограничивающие несанкционированный доступ в здание через окна первых этажей, а также камеры видеонаблюдения на каждом этаже и по периметру. Вход для сотрудников оборудован системой распознавания с устройством турникетов.
В ходе строительства применены технологии бережного энергопотребления, полностью заменены на новые системы отопления. Все инженерные коммуникации автоматизированы и выведены в единый диспетчерский пункт, что позволяет контролировать работу и обеспечивать энергоэффективность здания. Диспетчеры с помощью новейшей рабочей станции управляют всеми системами, оперативно реагируя в случае нештатных ситуаций", - поделились подробностями в акимате.
Также отмечается, что важным критерием при восстановлении здания являлось обеспечение комфорта и безбарьерной среды для всех категорий граждан через внедрение инклюзивных решений. В частности, появились лифты для маломобильных граждан, электрический подъемник, санузлы для лиц с инвалидностью и специальный инвентарь для маломобильных групп - разметка, пандусы, кнопки вызова, алфавит Брайля. Первый этаж акимата был реконструирован под Open space Almaty - это общественная приемная, где есть ресепшн, зона ожидания, переговорная, залы по приему населения, комната матери и ребенка, игровая зона для детей.
В пресс-службе подчеркнули, что после реконструкции площадь кабинетов осталась прежней.
Для поддержания отечественного производителя были использованы преимущественно материалы казахстанского производства, в том числе мебель и двери. Конфигурация, размеры, расположение кабинетов остались прежними. Всего в здании расположены 360 кабинетов, рассчитанные на 700 мест. Общая площадь объекта - более 33 тысяч кв. метров. В здании будут размещены 14 управлений и аппарат акима. Таким образом, здание акимата Алматы восстановлено и готово к эксплуатации", - добавили в ведомстве.
Напомним, зданию был нанесен ущерб от пожара на 80%, огнем были охвачены 6 этажей и 4 павильона, подвальные помещения пострадали от протечки воды с верхних этажей из-за срабатывания противопожарной системы и мародерства.
Ранее сообщалось, что семеро фигурантов дела о захвате акимата и резиденции во время январских погромов частично признали вину.
03.10.2023, 15:21 71321
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телевещания
Казтелерадио информирует о прохождении периода осенней солнечной интерференции с 8 по 16 октября
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Казтелерадио" предупредили, что в период с 8 по 16 октября может наблюдаться ухудшение качества каналов связи и вещания.
АО "Казтелерадио" информирует о прохождении периода осенней солнечной интерференции с 08 по 16 октября 2023 года и возможным ухудшением качества каналов связи и вещания", - предупредили в компании.
С программой расчета солнечной интерференции для антенн, направленных на космические аппараты серии KazSat, можно ознакомиться по следующей ссылке.
Ранее в Казахстане из-за проблем со спутником KazSat произошел сбой в телерадиовещании.
03.10.2023, 14:06 73311
Для чего вводят обязательную дактилоскопию при документировании, разъяснили в МВД
Фото: Pexels.com
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев разъяснил, для чего была введена норма об обязательной дактилоскопической регистрации при получении удостоверения личности или паспорта.
Марат Кожаев напомнил, что закон об обязательной дактилоскопии при получении документов был принят еще в 2016 году, а начнет применяться только в 2024 году.
Но это не значит, что вы все пойдете на дактилоскопию. По мере надобности, когда у вас истечет срок, допустим, удостоверения личности или паспорта. Система документирования будет происходить в ЦОНе, ничего не меняется", - заверил спикер в кулуарах правительства.
Основной целью нормы об обязательном снятии отпечатков пальцев является введение дополнительной биометрической защиты документов, удостоверяющих личность.
В систему эти отпечатки пальцев будут внесены в виде кодифицированных знаков. Это не означает, что любой человек может взять и изъять данные. Там обезличенный кодифицированный номер будет храниться. Специальный идентификатор при надобности поможет определить, кому принадлежит", - разъяснил представитель МВД.
Кроме дополнительной защиты, дактилоскопическая регистрация позволит легко восстановить документы в случае утери, также позволит избежать подделки.
Ранее в МВД рассказали, как будет действовать норма об обязательной дактилоскопии с 2024 года.
Дополнено 03.10.2023, 15.08
В ходе брифинга в кулуарах правительства у вице-министра МВД поинтересовались, имеет ли право автовладелец рассчитывать на компенсацию, если причиной ДТП стала плохая дорога.
Конечно, если причиной ДТП будет признано состояние дороги, в результате которого у водителя не было возможности предотвратить ДТП, он имеет право подать иск в гражданском порядке. Такие факты у нас имеют место. Водители получают компенсацию", - ответил Кожаев.
Также отметим, что по информации Минтранспорта РК, штраф за фиктивное прохождение техосмотра составит 517 500 тенге.
По данным ведомства, с начала года в Казахстане приостановлена деятельность 350 недобросовестных операторов технического осмотра и оформлен 131 административный материал с наложением штрафов.
Принимая во внимание состояние автомобилей, влияющее на обеспечение дорожной безопасности, проводится работа по увеличению штрафа в отношении операторов техосмотра с 10 до 150 МРП (517 500 тенге) за проведение техосмотра без транспортного средства. Также будут введены штрафы в отношении владельцев транспортных средств за прохождение фиктивного техосмотра и оператора ЕИС "Техосмотр" в лице АО "НИТ" за нарушение правил организации и проведения техосмотра. Размер штрафа составит 5 и 150 МРП соответственно", - сообщил министр транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства.
Одновременно, по его информации, предусмотрена законодательная норма по аннулированию фиктивных техосмотров в системе "Техосмотр".
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?