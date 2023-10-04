Строят посреди двора: жители Петропавловска жалуются на точечную застройку   

Люди обращались во все инстанции, но это ничего не дало

Фото: от читателей

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Петропавловск. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Петропавловска жалуются на точечную застройку, передает корреспондент агентства.





В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо, в котором возмущенные жители Петропавловска жалуются на точечную застройку.





В центре города Петропавловска строят новостройку посреди двора," - заявили горожане.





Фото: от читателей





Жильцы "кубика" из домов на улицах Назарбаева, Муканова и Ульянова выступают против точечной застройки, которая может сделать их жизнь некомфортной, сообщает ratel.kz.





Они боятся, что во время строительства старые дома 70-х годов постройки дадут трещины. Они опасаются за безопасность детей и здоровье стариков.





Люди обращались во все инстанции, но это ничего не дало. В акимате заявили, что отменить этого решения не могут. Застройщик из Кокшетау, директор ТОО "Tamila Invest" Марат Жакетов действует на законных основаниях. Землю его фирма выкупила в 2023 году под строительство пятиэтажного дома бизнес-класса. Все разрешительные документы на застройку он получил.





Фото: от читателей





Аким Петропавловска Серик Мухамедиев посоветовал жильцам обратиться в суд. Что они и сделали, предъявив иск акимату Петропавловска, а точнее одному из его отделов - КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства". Четыре ОСИ требовали отменить АПЗ, выданные на строительство дома и инженерных сетей. Но ничего из этого также не вышло. В итоге иск возвращен как не подлежащий рассмотрению в порядке административного судопроизводства.





Люди намерены обжаловать это решение, а тем временем стройка в их дворе набирает обороты.