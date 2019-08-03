Суд оправдал врача-хирурга из Актау по делу о конфликте с посетительницей больницы

Актау. 2 августа. Kazakhstan Today - Суд оправдал врача-хирурга из Актау, ранее приговоренного к суточному аресту за конфликт с посетительницей больницы, передает Kazakhstan Today.

Оправдали, с формулировкой "за отсутствием состава правонарушения со стороны врача", - сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области Азамат Сарсенбаев в Facebook, опубликовав фото из зала судебного заседания.

Врача Насукана Отаргазиева, хирурга Мангистауской детской областной больницы, ранее по решению суда арестовали на сутки за оскорбление посетительницы детской больницы. Женщина, в свою очередь, также получила административное наказание в виде штрафа в 5 месячных расчетных показателей за то, что устроила скандал в медучреждении, напомнил портал " Лада ".

В управлении здравоохранения области тогда проинформировали, что будут подавать апелляцию, так как считают, что вина врача не была доказана. На суде не были предоставлены аудиозаписи оскорблений врачом посетительницы.

Вот по ситуации с нашим коллегой. Я думаю, что управление здравоохранения здесь как-то не доработало эту ситуацию. Дождались, когда дело придет в суд и обретет общественный резонанс. У вас в области есть профсоюзы? В таких ситуациях профсоюзы должны более тесно работать с руководством клиник и с управлением здравоохранения, акиматом. Такие ситуации нужно решать мирным путем. А сейчас получается, что этот вопрос социализировался, вся страна, все медработники возмущены", - цитировала главу Минздрава Kazapravda.kz.

Он подчеркнул, что из-за возникшей ситуации врачи демотивированы, а студенты медицинских вузов отказываются проходить практику.

Ни одного публичного выступления от профсоюза мы не услышали. Я работал сам в экстренной медицине и не раз был участником таких процессов, когда возмущенные родственники подавали в суд - и тогда никого нет, один сам по себе. Никаких профсоюзов, никаких адвокатов, это все денег стоит", - резюмировал Биртанов.

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