Судья городского суда Алматы ушел из жизни

Пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын на своей странице в Facebook от имени руководства Алматинского городского суда, администратора судов, алматинского филиала Союза судей и судейского корпуса судов Алматы выразил соболезнования семье, родственникам и всем близким.
Большое горе и тяжелое испытание. Светлые воспоминания о человеке, который достойно прожил свою жизнь. Всегда был активным любителем спорта, светлый и добрый человек, от которого всегда веяло теплом. Светлая память!" - написал Абай Жарылкасын.
В пресс-службе добавили, что 13 июля, в понедельник, Алматинский городской суд закрыли для проведения дезинфекционных работ в профилактических целях. Все процессы, назначенные на эту дату, будут отложены, о дате следующих процессов сообщат дополнительно.
Турсын Ясынович Набиев родился 3 декабря 1958 года. В 1986 году он окончил Казахский государственный университет имени Кирова. С 1986 года стажировался в Талдыкорганском областном суде, с 1987 года работал судьей, председателем Гвардейского районного суда Алматинской области.
С 1993 по настоящее время Набиев работал в судах Алматинской области и Алматы.
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