Судья городского суда Алматы ушел из жизни

Алматы. 13 июля. Kazakhstan Today - Судья Алматинского городского суда Турсын Набиев скончался 12 июля в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын на своей странице в Facebook от имени руководства Алматинского городского суда, администратора судов, алматинского филиала Союза судей и судейского корпуса судов Алматы выразил соболезнования семье, родственникам и всем близким.

Большое горе и тяжелое испытание. Светлые воспоминания о человеке, который достойно прожил свою жизнь. Всегда был активным любителем спорта, светлый и добрый человек, от которого всегда веяло теплом. Светлая память!" - написал Абай Жарылкасын.

В пресс-службе добавили, что 13 июля, в понедельник, Алматинский городской суд закрыли для проведения дезинфекционных работ в профилактических целях. Все процессы, назначенные на эту дату, будут отложены, о дате следующих процессов сообщат дополнительно.

Турсын Ясынович Набиев родился 3 декабря 1958 года. В 1986 году он окончил Казахский государственный университет имени Кирова. С 1986 года стажировался в Талдыкорганском областном суде, с 1987 года работал судьей, председателем Гвардейского районного суда Алматинской области.

С 1993 по настоящее время Набиев работал в судах Алматинской области и Алматы.

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