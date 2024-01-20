Судью осудили в Алматинской области

Он обвинялся в получении взятки

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Конаев. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Осужден судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, - Осужден судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции РК.





По информации Антикора, незаконная деятельность судьи была ранее пресечена Антикоррупционной службой совместно с Верховным судом. Он обвинялся в получении взятки от предпринимателя при пособничестве руководителя отдела взимания управления государственных доходов Карасайского района за признание банкротами двух ТОО.





Сообщается, что Конаевским городским судом судья приговорен к лишению свободы сроком на 4 года. Руководителю отдела взимания назначено наказание в виде штрафа в сумме 122,5 млн тенге.





Взяткодатель приговорен к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.





Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. В соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.