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Султанов назначен членом коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

07.10.2022, 17:44 8471
Султанов назначен членом коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Решением Высшего евразийского экономического совета от 6 октября этого года новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бахыт Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

 
Бахыт Султанов с 2003 по 2006 годы работал вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
 
В 2006-2007 годах - председатель Агентства по статистике, вице-министр финансов, министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
 
В период с 2010 по 2013 годов занимал должности помощника президента, заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан.
 
С 2013 по 2018 годы - заместитель премьер-министра Республики Казахстан и министр финансов Республики Казахстан.
 
В период с 2018 по 2022 годы занимал должности акима города Астаны, министра торговли и интеграции Республики Казахстан, заместителя премьер-министра Республики Казахстан - министра торговли и интеграции.
 
Награжден благодарственными письмами, кавалер орденов "Курмет", "Парасат", "Барыс" III степени.
 
Ранее сообщалось, что Бахыт Султанов освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК.
 

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Штормовое предупреждение объявили в семи областях

07.10.2022, 21:23 4256
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Улытауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Актюбинской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 8 октября на севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 8 октября на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
8 октября ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
8 октября днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
8 октября днем на юго-западе Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
8 октября днем на севере Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15 метров в секунду.
 
Ночью 8 октября на востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на севере области гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 

В Казахстане завершились учения ОДКБ

07.10.2022, 18:35 7131
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В Казахстане завершились учения Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Навыки слаженных действий компонентов Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ были продемонстрированы в ходе командно-штабного учения "Взаимодействие", специальных учений с силами и средствами разведки "Поиск" и материально-технического обеспечения войск "Эшелон", сообщает пресс-служба ОДКБ.
 

В рамках учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" выполнены задачи по совершенствованию слаженности органов управления, боевой готовности и оперативной совместимости. Все без исключения участники показали высокие результаты", - отметил первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Марат Хусаинов.

 
По отзывам руководства и участников учения позволили повысить практические навыки командования Коллективных сил ОДКБ в планировании, обеспечении устойчивости и непрерывности управления войсками, уровень полевой выучки и слаженности действий компонентов КСОР, выработать и освоить новые формы и способы выполнения задач.
 
По данным Минобороны Республики Казахстан, в заключительный день учений Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" воинские контингенты государств - членов ОДКБ отработали действия межвидовой разноведомственной группировки по отражению условного противника.
 
Перед объединенной группировкой стояла задача отразить наступление "противника", нанести ему максимальные потери и создать условия для перехода в контрнаступление.
 
Все средства поражения контингента действовали в едином информационно-боевом пространстве при комплексной поддержке воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной разведки.
 

На заключительном этапе группировка Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ с соединениями и частями регионального командования "Юг" отработали совместную операцию по отражению и последующему уничтожению условного противника. Военнослужащие отработали на все сто процентов. Особо хочу отметить подразделения ракетных войск и артиллерии, которые качественно выполнили все учебно-боевые задачи во взаимодействии с наземными войсками и авиацией", - заявил командующий войсками регионального командования "Юг" Мереке Кучекбаев.

 
Фронтовая и армейская авиация Военно-воздушных сил Казахстана и Военно-космических сил России в составе смешанных авиационных групп выполнила задачи по огневой поддержке, прикрытию и обеспечению действий сухопутных подразделений коалиции, высадке тактического воздушного десанта, эвакуации раненых и больных.
 
Экипажи многофункциональных истребителей Су-30СМ, штурмовиков Су-25, вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-35М вели огневое поражение наземных объектов условного противника неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами и бомбами.
 
Летчики военно-транспортной авиации самолетами С-295 выполнили задачи по переброске в условные районы военного имущества, боеприпасов и тактического десанта.
 

В РК разработают закон о сохранении пород собак тазы и тобет

07.10.2022, 17:20 9106
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В ходе совещание по вопросам сохранения и восстановления казахских национальных пород собак тазы и тобет стало известно, что в Казахстане разработают отдельный закон по вопросам сохранения и восстановления данных пород, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает пресс-служба управления делами президента РК, по итогам совещания Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, как уполномоченному государственному органу по вопросам сохранения и восстановления национальных пород собак, совместно с другими заинтересованными государственными органами поручено внести окончательный вариант законопроекта, разработанного на основе предложений Института парламентаризма УДП РК.
 

Впереди большая кропотливая работа. Все решения межведомственной рабочей группы необходимо обсуждать с экспертами, учитывать их мнение. В свое время было поручение о создании исследовательского центра кинологии с питомником. Дело не довели до конца. Необходимо возобновить эту работу. И, конечно же, на особом контроле должна быть процедура по регистрации наших пород собак в Международной кинологической ассоциации (FCI) и закрепление Казахстана в статусе страны происхождения и родины тазы и тобет" - подчеркнул управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев.

 
Также МЭГПР РК совместно с МСХ РК, общественными объединениями и экспертным сообществом предстоит подготовить проект обновленного стандарта казахских национальных пород собак тазы и тобет.
 
Напомним, в конце августа президент поручил сохранить исконно казахские породы собак тазы и тобет.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

07.10.2022, 08:36 17646
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - На погоду северных, западных регионов Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона, смещающегося с северо-запада, где с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, на северо-западе, юго-западе страны с грозой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Восточная половина страны по-прежнему будет под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, ночью на востоке, северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Ночью в горных районах Жамбылской области сохраняются заморозки 1 градус.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в четырех областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

06.10.2022, 21:16 26411
Штормовое предупреждение объявили в четырех областях
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 7 октября на западе Акмолинской области во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный, во второй половине дня на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
7 октября утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 7 октября на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 7 октября в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-9 октября на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Ночью 7 октября в горных районах ожидаются заморозки 1 градус.
 

В аэропорту Алматы снесли пристройку к старому зданию VIP-терминала

06.10.2022, 16:05 32836
В аэропорту Алматы снесли пристройку к старому зданию VIP-терминала
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В Международном аэропорту Алматы снесли пристройку к старому зданию VIP-терминала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - сообщили в пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства.

 
Ранее сообщалось, что общественники не согласны с решением по VIP-терминалу в аэропорту Алматы.
 
Напомним, в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта.
 
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
 

Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.

 

Пять незаконно находившихся на территории Кыргызстана несовершеннолетних казахстанцев вернули на родину

06.10.2022, 15:55 34426
Пять незаконно находившихся на территории Кыргызстана несовершеннолетних казахстанцев вернули на родину
Фото: pixabay.com
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Министерство просвещения РК вернуло в Казахстан пятерых детей. Несовершеннолетние граждане незаконно находились в Кыргызстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала 2022 года из Кыргызской Республики были возвращены 3 девочки и 2 мальчика", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

 
В первом случае девочка, 2011 года рождения, незаконно находилась в Панфиловском районе Кыргызстана. По имеющейся информации, мать ребенка выехала в соседнее государство и передала без оформления соответствующих документов на воспитание свою дочь посторонним лицам. Ребенка вернули в Казахстан по обращению близкого родственника.
 

Также сестра с братом, 2009 и 2011 года рождения, находились в городе Бишкеке. Обращение о необходимости репатриации детей поступило через государственные органы Казахстана и Кыргызстана. Еще один случай - родные брат с сестрой, 2010 и 2015 года рождения, оказались в районе Кара-Суй Ошской области Кыргызской Республики. Дети находились незаконно у родственников и были возвращены на родину по обращению матери", - сообщил вице-министр Гани Бейсембаев.

 
Все несовершеннолетние доставлены в Центр поддержки детей города Алматы. В настоящее время ведется работа по передаче детей родственникам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
 

В Алматы снесут два недостроенных дома и создадут на их месте сквер

06.10.2022, 15:37 31261
В Алматы снесут два недостроенных дома и создадут на их месте сквер
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В Алматы в микрорайоне Зердели планируют снести два недостроенных дома и создать на их месте сквер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По проблемным 32 домам микрорайона Зердели. До конца 2022 года будут завершены работы по укреплению и выравниванию семи домов. В настоящее время начаты работы по трем домам. Укрепительные работы ведутся строго в соответствии с проектными решениями института АО "КазНИИСА". Имеется заключение АО "КазНИИСА" о сносе оставшихся двух недостроенных домов. Договор с подрядчиком подписан, до конца текущего года данные дома будут снесены", - цитирует телеканал КТК акима города Ерболата Досаева.

 
По его словам, на месте снесенных домов будет создан сквер.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
 

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.

 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 
В начале августа на встрече с жителями Бостандыкского района Алматы аким города Ерболат Досаев отметил, что на сегодня основной проблемой района остается массовая и точечная застройка.
 

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