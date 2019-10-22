Супермен из Карагандинской области безвозмездно помогает односельчанам и зимой, и летом

Караганда. 21 октября. Kazakhstan Today - Житель Карагандинской области по прозвищу Сарыозенский супермен безвозмездно помогает односельчанам косить траву и чистить снег при помощи своего железного коня, передает Kazakhstan Today.

Герой сегодняшнего рассказа - житель отдаленного села Тикенекты Карагандинской области, ветеран партии "NUR OTAN" Миниагзам Авлияримов. Миниагзаму Аглямовичу 82 года, но он до сих пор управляет трактором ДТ-75. Летом скромный аташка помогает жителям села косить траву, а зимой чистит дорогу от снежных заносов. И все это он делает безвозмездно", - сообщила пресс-служба партии на своей странице в Facebook в рамках интернет-проекта "Nur Otan": один из нас".

Село, в котором проживает наш герой, расположено в 320 километрах от районного центра. Пока спецтехника доберется из райцентра до Тикенекты, есть вероятность, что всех сельчан может отрезать от цивилизации.

60 лет назад я устроился трактористом в совхоз Сарыозен, это сейчас он называется Тикенекты. Можно сказать, что мы те, кто посадили здесь первое дерево и заложили фундамент первых домов. В этой деревне я создал семью и воспитал пятерых детей. Свой трактор я называю Дос-Темир (DT-75), что значит железный друг. Я не представляю свою жизнь без трактора. Шум его мотора для меня как стук сердца. Я никогда не просил наград или званий. Просто хочу, чтобы моя честная жизнь была примером для молодежи", - рассказывает Миниагзам ата.

Односельчане очень тепло отзываются о Миниагзаме Аглямовиче. Аксакал не просто чистит дороги, для всех жителей он спаситель.

Для всех нас это родной человек. Благодаря Миниагзаму-ага зимой открыта дорога к 300 домам. Дети, которые учатся в областном центре, могут вовремя приехать домой, к нам бесперебойно добирается скорая помощь. А наши внуки называют его Сарыозенским суперменом", - рассказала жительница села Алмаш апай.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства