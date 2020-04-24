Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - Священный для мусульман месяц Рамадан начнется 24 апреля, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил главный имам алматинской мечети "Али Мухаммед", исламовед-религиовед Канатали Такиров, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) на основе научных данных Национального центра космических исследований и технологий имени Фесенкова, одного из ведущих исследовательских центров страны, а также проконсультировавшись с духовными управлениями мусульман соседних Узбекистана и Кыргызстана, определило дату начала месяца Рамадан – 24 апреля.

Расписание времени поста также разработано на основе шариата и научных исследований, в связи с чем духовенство призывает получать информацию о Рамадане (расписание поста, размер фитр-садака, дата Ид аль-Фитр и т.д.) на официальном сайте ДУМК - www.muftyat.kz, пишет газета " Вечерний Алматы ".

В целях предотвращения распространения вируса пятничный намаз, намаз-тарауих и пятикратные дополнительные намазы в мечетях временно приостановлены. Вместо пятничного намаза все совершают полуденный намаз у себя дома, так как пятничные молитвы, которые не совершаются джамаатом (коллективно) и не проводятся в мечетях, не считаются действительными в шариате.

Также приостановлены ифтары (разговления) в столовых при мечетях и других общественных местах. ДУМК советует казахстанцам читать тарауих-намаз в Рамадан дома вместе с членами семьи.

О сумме фитр-садака

Следует отметить, что по решению президиума ДУМК стоимость фитр-садака на человека в этом году была установлена в размере 370 тенге (в прошлом году составляла 300 тенге. – Прим. ред.) и рассчитывалась по средней рыночной цене двух килограммов муки по стране. А тем, кто имеет материальный достаток, следует подавать фитр-садака по стоимости изюма или фиников.

Выплачивать фитр-садака за себя и за членов семьи во время Рамадана при наличии скота и денежных средств, равных нисабу серебра, то есть 127 тысячам тенге, не считая того, что необходимо ему для удовлетворения собственных неотложных потребностей, является обязательным.

Фитр-садака дается, чтобы восполнить ошибки, допущенные во время поста, и оказать материальную поддержку нуждающимся.

Об онлайн-пожертвованиях

Из-за чрезвычайного положения в стране фитр-садака и закят в течение месяца Рамадан можно выплачивать через мобильное приложение kaspi.kz.

Такое решение было принято на онлайн-заседании президиума ДУМК под председательством верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы.

Согласно соглашению между ДУМК и руководством банка, совместный онлайн-проект будет реализован во время священного месяца Рамадан.

В мобильное приложение будут введены счета всех центральных мечетей городов областного и республиканского значения. Каждый гражданин может переводить фитр-садака и закят на счет мечети в своем регионе онлайн, не выходя из дома.

Об истории карантина

Мало кто знает, что еще пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) установил карантин, чтобы оградить людей от заражения во время эпидемий. Посланник Аллаха объяснял своим сподвижникам: "Если вы услышите, что чума распространилась на какой-нибудь земле, не приезжайте туда. Если же она распространится на той земле, где вы находитесь, не покидайте этой земли, убегая от нее". Поэтому первой рекомендацией исходя из исламской практики прошлого является карантин.

Время добрых дел

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Всевышний Аллах любит, когда пользуются Его облегчениями так же, как он не любит, когда совершают греховное".

Если нет возможности соблюдать пост по состоянию здоровья, следует накормить 60 нуждающихся и обездоленных. ДУМК рекомендует заказывать еду с доставкой на дом постящимся близким и знакомым, раздавать необходимые продукты малоимущим и нуждающимся семьям. Затраты для предполагаемого ифтара можно раздать нуждающимся в виде денежной помощи.

О спиртовых антисептиках

Шариат учитывает крайние обстоятельства и нужды людей. Существуют законы, учитывающие эти обстоятельства, поскольку цель шариата – облегчение. Всевышний Аллах говорит в Коране: "Аллах желает вам облегчения и не желает для вас затруднения".

По закону шариата мы должны следовать рекомендациям компетентных людей, в данном случае - медиков и санэпидемиологов, которые настоятельно советуют в качестве профилактических мер спиртовые антисептики для рук. Разрешается использовать средства, в составе которых есть спирт, но кроме тех, что содержат виноград и финики. Более того, в числе послаблений шариатом дозволено использовать медицинский спирт и даже водку в качестве альтернативы антисептику, но перед началом намаза обязательно смыть.





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