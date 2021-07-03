Свыше 130 проектов получили финансовую поддержку по программе Almaty Business-2025

АЛМАТЫ. 2 ИЮЛЯ - Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал о реализации программ по поддержке предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оразалин сообщил, что по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в городе принимаются меры по поддержке МСБ в рамках региональной программы Almaty Business-2025.

Жители Наурызбайского, Алатауского, Турксибского и Жетысуского районов Алматы смогут получить кредиты на ведение бизнеса по ставке 5% годовых. Отмечу, что в стране эта ставка унифицирована и составляет 6%", - сказал Еркебулан Оразалин.

Участниками программы могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в Алматы. Максимальная сумма на одного заемщика составляет 180 млн тенге. Номинальная ставка вознаграждения - 5% для малоактивных районов, 7% - для активных районов.

В настоящее время банками-партнерами программы являются Сбербанк, ВТБ банк. В них уже имеются средства для поддержки бизнеса. Планируется начать работу с Альфа банком и Форте банком. На сегодняшний день поддержано 46 проектов на сумму 3,3 млрд тенге, общий бюджет превышает 11 млрд тенге.

По словам Оразалина, программа Almaty Business-2025 получила широкую популярность у предпринимателей и стала положительным драйвером в развитии бизнеса мегаполиса.

Для стимулирования МСБ на базе СПК "Алматы" созданы организации Almaty Finance и МФО "Алматы". Займы выдаются сроком до 7 лет по ставкам 6% и 2% годовых. На сегодня профинансировано 130 проектов на 9,5 млрд тенге. Причем более 30% выданных кредитов приходится на start-up-проекты", - сообщил спикер.

При этом Оразалин отметил, что начинающие предприниматели, у которых отсутствует залоговое имущество, тоже могут получить кредиты. Для этого в программу включена возможность беззалогового кредитования со ставкой 12% годовых до 6 млн тенге для клиентов с кредитной историей, а также до 1 млн тенге для бизнесменов без кредитной истории. Срок кредитования - до 24 месяцев.

Также в рамках программы Almaty Business-2025 предприниматели могут обратиться за финансированием под залог приобретаемого оборудования в Almaty Finance и МФО "Almaty".

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