Свыше 140 тысяч гектаров пастбищ возвращены партией AMANAT в госсобственность

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Созданная при партии AMANAT комиссия "Жер аманаты" активно занимается вопросом возврата в государственную собственность неиспользуемых и незаконно выделенных земель сельскохозяйственного назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY

За последние несколько месяцев усилиями комиссии в государственную собственность было возвращено свыше 140 тысяч гектаров пастбищных земель в Карагандинской, Жамбылской и Туркестанской областях", - проинформировали в пресс-службе партии AMANAT.

По словам депутата мажилиса Айдоса Сарыма, земельный вопрос определяет уровень справедливости в обществе.

В районах действуют олигополии, которые не позволяют людям пасти скот, заниматься сельским агробизнесом. Местные олигархи набрали огромное количество земель и ведут себя как собака на сене. Сегодня общество ждет не просто разговоров, а конкретных результатов. Мы хотим, чтобы Министерство сельского хозяйства стало более активным и выдавало предписания местным исполнительным органам, чтобы правоохранительные органы заводили дела в отношении акимов, не принимающих законных мер", - сказал Айдос Сарым.

Кроме того, общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін" Мурат Абенов подчеркнул, что отсутствие пастбищных земель на селе вынуждает сельскую молодежь мигрировать в города и заниматься подручным трудом.

Мы должны способствовать принятию системных мер. Понятно, что есть коррупционная составляющая, но есть и общественная позиция, которую партия AMANAT продвигает", - сказал он.

В пресс-службе отметили, что в состав земельной комиссии также вошли депутаты мажилиса, члены AMANAT Жанарбек Ашимжан, Кайнар Абасов, Артур Платонов, представители Генеральной прокуратуры, Министерства сельского хозяйства, независимые эксперты, общественные деятели и блогеры Бакытжан Базарбек, Марат Башимов, Кирилл Павлов, Галым Байтук, Марат Шибутов, Максат Толыкбай и др.

Также в партии напомнили, что буквально на прошлой неделе благодаря партии AMANAT более 80 тысяч гектаров пастбищных земель стали доступны для жителей Нуринского района Карагандинской области.

Подчеркивается, что пастбища для личных подсобных хозяйств были предоставлены в рамках меморандума между сельхозтоваропроизводителями, акимами сел и местным сообществом. Для системного решения вопроса партия намерена добиваться внесения изменений в действующее законодательство.

В частности, следует передать бюджетную программу по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ с областного уровня на уровень акимов сельских округов, актуализировать нормы нагрузки на общую площадь пастбищ с учетом маточного поголовья, запретить предоставление пастбищ сельхозтоваропроизводителям в радиусе 5 километров от границы населенного пункта и другое", - добавили в пресс-службе.