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Свыше 1700 граждан признаны потерпевшими в январских событиях

01.08.2022, 16:19 21971
Свыше 1700 граждан признаны потерпевшими в январских событиях
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане потерпевшими в январских событиях признаны более 1700 граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Всего полицией по январским событиям возбуждено 4642 уголовных дела, из них более 2,5 тысяч - это кражи, 708 фактов хищения либо хранения оружия, 418 хулиганств, 199 факта уничтожения имущества, 26 разбоев и грабежей. Следователями полиции допрошены порядка 15 тыс. лиц. Проведено более 35 тыс. следственных действий и 2,5 тысячи экспертиз. Признаны потерпевшими 1731 гражданин. Обеспечено возмещение ущерба на сумму более 343 млн тенге", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника следственного департамента МВД РК Мухтар Кожаев. 

 
По его информации, на сегодня производством окончены 969 дел, из которых в отношении 594 обвиняемых дела направлены в суды. 
 

Из них осуждены 500 лиц, большинство из которых к ограничению свободы, это 398 лиц и лишь 92, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления - к лишению свободы", - пояснил спикер.

 
Он проинформировал, что в настоящее время в производстве следователей полиции находятся 289 дел. 
 

Из них по 20 имеются подозреваемые лица (всего 27), в т.ч. 6 содержатся под стражей (1 по убийству, 1 - по краже, 1 - хранение оружия, 2 разбой, 1 - хищение оружия). В ближайшее время по ним также планируется принятие окончательных решений", - сказал Мухтар Кожаев.

 
Кроме того, представитель МВД рассказал о проводимой работе по изъятию похищенного оружия.
 

На сегодня принятыми мерами изъято 860 единиц оружия, из них 475 табельного и 379 гражданского", - сказал он. 

 
По его словам, 13 июля в городе Тараз сотрудниками криминальной полиции в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками уголовно-исполнительной системы обнаружен замаскированный схрон, в котором хранился автомат Калашникова, ранее похищенный в департаменте полиции, а также два магазина к нему и более 30 боеприпасов. 
 
В этом же городе 19 июля сотрудниками полиции в районе автомобильных гаражей обнаружен и изъят пистолет Макарова, также ранее похищенный в Департаменте полиции. 
 
Кроме того, 14 июля в Илийском районе Алматинской области сотрудниками полиции и КНБ в районе железнодорожного переезда поселка Байсерке обнаружен замаскированный схрон, где хранился обрез 12 калибра, охотничье ружье в разобранном виде, газовый пистолет, 3 светошумовые и 2 газовые гранаты, а также более 150 патронов. 
 

Буквально на днях, 27 июля, на окраине Алматы, в горной местности сотрудниками полиции обнаружен схрон, в котором находилось 22 свето-звуковые, слезоточивые и газодымовые гранаты, 2 газовых пистолета, охотничье ружье 12 калибра, радиостанция и около 500 патронов разного калибра", - сообщил Мухтар Кожаев. 

 
По его данным, сейчас неустановленным остается местонахождение 2089 единиц похищенного оружия, из них: 1282 единицы гражданского оружия, похищенного из оружейных магазинов (495 - нарезного, 706 - гладкоствольного и 81 - другого); 648 единиц табельного огнестрельного оружия; 159 единиц травматических, газовых и сигнальных пистолетов. 
 

Вместе с тем, в результате целенаправленных оперативно-профилактических мероприятий полицией дополнительно изъято 1936 единиц оружия, у многих из которых сбиты номера. Поэтому они сейчас идентифицируется на причастность использования в "январских событиях", - уточнил спикер. 

 

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Решение о сносе ЖК "Qadam" в Алматы: застройщику было поручено возвести школу

02.08.2022, 11:20 5146
Решение о сносе ЖК "Qadam" в Алматы: застройщику было поручено возвести школу
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 2 АВГУСТА - В Алматы застройщику поручили построить школу, а он возвел очередной жилой комплекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Свыше 300 дольщиков строящегося жилого комплекса "Qadam" в Алматы могут не дождаться своих квартир. Многие оформили ипотеку, чтобы приобрести заветные квадратные метры. И вдруг узнали, что их совершенно новый дом будут сносить. Оказалось, у строительной компании попросту нет разрешения на возведение многоэтажек, сообщает телеканал КТК.
 
У дольщиков теперь всего месяц, чтобы оспорить решение. 

 

Почему, когда рылись котлованы, когда поднимались эти дома, акимат это все должен был видеть, но он не реагировал никак? А когда полностью построили и уже готовы к сдаче дома, они готовы их опять разрушить", - возмущена клиентка застройщика Татьяна Тян.

 
В компании признали, что у них действительно нет разрешительных документов на возведение жилого комплекса. Акимат давал добро на строительство школы. Но предприниматели посчитали, что многоквартирный дом будет выгоднее. И безо всякого предупреждения приступили к работам. 
 

Мы начали выкопку котлована, потому что была уже на носу осень. Осенью, зимой уже копать котлован - это уже сложно будет нам. Поэтому, когда позволяла погода, мы вырыли. Пока были первые деньги, мы закупили себе материалы. Мы закупили газоблоки, они под снегом оставались, арматура ржавела, и все такое. И себе, на свой риск, приняли решение строить", - сказал представитель строительной компании Нуртас Маджанов.

 
 Жилой комплекс "Кадам" должен был состоять из пяти домов. К настоящему моменту два из них уже построены. Акимат требует снести то, что возведено: эксперты выявили тут нарушения. 
 
Стройка велась без утверждённой проектно-сметной документации, не было госэкспертизы, отсутствовали технический и авторский надзоры. В итоге суд вынес решение в пользу чиновников. И заодно оштрафовал строительную компанию на полтора миллиона тенге.

Напомним, суд вынес положительное решение о сносе ЖК "Qadam" в Наурызбайском районе Алматы.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

02.08.2022, 08:28 8081
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую территорию Казахстана - в связи с этим пройдут дожди, грозы, порывистый ветер, днем возможен град, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ночью и утром на севере, северо-западе, северо-востоке республики ожидается туман. Лишь на крайнем западе с отрогом антициклона погода будет без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на большей части Атырауской области сохранится сильная жара.
 
На большей части Туркестанской, Кызылординской областей, на юге Абайской, Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +31+33 градуса, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - гроза, +22+24 градуса, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

01.08.2022, 21:27 16576
Штормовое предупреждение объявили в девяти областях
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 2 августа на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
Ночью 2 августа на востоке Атырауской области ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 36 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
2 августа на севере, юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. 
 
2 августа на севере, западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Днем на северо-западе области ожидается град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.
 
2 августа на севере, востоке, юге Абайской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
2 августа на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. 
 
2 августа на юге Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ночью на юге области туман. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.
 
2 августа на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с.
 
2 августа в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе. 
 

Глава МЧС РК наградил 18-летнего студента за спасение ребенка

01.08.2022, 19:43 18676
Глава МЧС РК наградил 18-летнего студента за спасение ребенка
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - За смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении ребенка 21 июля в Алматы, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, 18-летний студент физкультурного факультета педагогического университета им. Абая Махмуд Ерасыл Архатұлы награжден нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы Ерлігі үшін", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За оперативные действия, проявленные при спасении ребенка благодарственным письмом МЧС РК награжден житель города Нур-Султан Тамабаев Ермекбай, сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.
 
В Алматы, в торжественной обстановке в присутствии коллектива, награды от имени министра вручил начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев. Он выразил благодарность родителям Ерасыла за достойное воспитание сына и отметил, что пока в Казахстане есть такие дети, старшее поколение может быть уверено в будущем нашей страны.
 
Напомним, 21 июля Махмуд Ерасыл немедленно отозвался на просьбу 67-летнего Тамабаева Ермекбая, о том что на уровне 7 этажа многоэтажки в ограждении незадымляемой пожарной лестницы застрял ребенок. Буквально в последние минуты Ерасыл успел схватить маленького мальчика, державшегося из последних сил за решетки, после чего передал испуганной маме. Благодаря смелому поступку Махмуда Ерасыла, бдительности неравнодушного жителя Тамаева Ермекбая удалось спасти ребенка от падения с высоты.
 

В Мангистауской области железнодорожники объявили забастовку

01.08.2022, 18:48 19736
В Мангистауской области железнодорожники объявили забастовку
АКТАУ. 1 АВГУСТА -1 августа работники Бейнеуской дистанции пути Мангистауского отделения магистральной сети объявили забастовку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Начиная с февраля компания занимается решением вопросов ПЧ-12 (Бейнеуской дистанции пути). В апреле была создана примирительная комиссия, в рамках которой приняты меры по удовлетворению ряда законных требований работников, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ". 
 
Вместе с тем, требования инициативной группы о 100% повышении заработной платы компания выполнить не может из-за отсутствия финансовых средств. Доходы АО "НК "КТЖ" в основном формируются за счет установленных тарифов. Как ранее сообщалось, вся полученная прибыль за 2021 год направлена на увеличение заработной платы. 
 
В КТЖ подчеркнули, что компания ведет открытый диалог со своими работниками и принимает все возможные меры для урегулирования ситуации в правовом поле.
 
Железная дорога работает в штатном режиме.
 

Партия AMANAT вернула в госсобственность свыше 27 тысяч гектар пастбищ в Костанайской области

01.08.2022, 14:50 23686
Партия AMANAT вернула в госсобственность свыше 27 тысяч гектар пастбищ в Костанайской области
Фото: пресс-служба партии «AMANAT»
КОСТАНАЙ. 1 АВГУСТА - По выездного совещания Комиссии "Жер аманаты" при партии AMANAT в Костанайской области в госсобственность возвращено 27,9 тысяч гектар пастбищных земель, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продолжается активная деятельность комиссии "Жер аманаты" при AMANAT. Усилиями партийцев в Костанайской области в государственную собственность возвращены пастбища общей площадью 27,9 тысяч гектар", - сообщили в пресс-службе партии. 

 
По данным пресс-службы, в Федоровском районе возвращено 7,1 тысяч гектар, в Наурзумском районе - 20,8 тысяч гектар, а в Мендыкаринском районе заключен меморандум с одним из крупных крестьянских хозяйств о безвозмездной передаче 3,4 тысяч гектар для общественного пользования. 
 

Главная цель нашей комиссии – возвратить неиспользуемые пастбища, в том числе незаконно перешедшие в частную собственность и сделать их доступными для сельчан. Всего с начала текущего года в Костанайской области возвращено 60 тысяч гектар неиспользуемых земель. Дополнительно в судебном производстве находится вопрос о возврате 24 земучастков общей площадью 45,4 тысячи гектар. В целом, работа комиссии "Жер аманаты" посодействовала возвращению в госсобственность 267 тысяч гектар земли", - проинформировал секретарь партии Даулет Карибек. 

 
В ходе беседы с жителями Мендыкаринского района партийцы выступили с инициативой. В настоящее время, согласно действующего законодательства, допускается изъятие земель в радиусе от 5 до 20 километров вокруг сельского населенного пункта для общественного пользования. Члены комиссии предлагают оставлять подобные изъятые участки на балансе сельских округов, чтобы не допустить их передачи в частные руки. 
 
С этим согласен предприниматель Еркин Буканов. Он также отметил, что государству следует большее внимание уделять агробизнесу. 
 

На селе очень много предприимчивых людей, которые готовы заниматься сельским хозяйством, но отсутствие земель- острый вопрос. Как они были распределены? Неосвоенные земли надо, конечно, возвращать государству", - заявил он. 

 
Также член комиссии, общественный деятель Мурат Абенов обратил внимание, что определенные личности просто владеют землей, не занимаясь никакой деятельностью, что приносит вред экономике. 
 

Для чего идет возврат земли? Не для того, чтобы государство обратно под себя все взяло. В первую очередь это делается для того, чтобы передать землю тем, кто готов на ней работать. Вопрос я еще по-другому хочу поставить. Мы сужаем вопрос до уровня выпаса скота. На самом деле это вопрос справедливости. Мы рассматриваем и городскую землю, и в поселках. Есть еще одна не менее актуальная проблема. Из-за того, что земли нет в аулах, и, как следствие, нет и работы, молодежь переезжает в города. А там нет жилья. Они возвращаются обратно, а здесь нет земли. Вернуть земли народу наша непосредственная обязанность", - сообщил он. 

 
Кроме того, член комиссии, блогер Галым Байтук обратил внимание на значительный прогресс в вопросе противодействия недобросовестным землевладельцам. 
 

Очень многие латифундисты держали эти земли, не давали другим пользоваться, или раздавали в аренду. У нас были случаи, когда доходило до того, что в одних руках собиралось до 1 млн гектар в Карагандинской области, около 3 млн гектар в Мангистауской области. В дальнейшем задача нашей комиссии держать все это на контроле, потому что важно не просто изъять угодья у нерадивных хозяев, но и проследить, чтобы землей эффективно пользовались", – проинфомировал он. 

 

Какой будет погода в августе, рассказали казахстанские синоптики

01.08.2022, 11:00 26876
Какой будет погода в августе, рассказали казахстанские синоптики
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Август начнется он с относительно прохладной погоды в северных регионах страны и неустойчивой погодой на большей части Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, на востоке страны прогнозируются сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра с порывами до 15-25 метров в секунду. В северных регионах в ночные и утренние часы возможны туманы. 
 

В начале месяца в северной половине страны прохладная погода будет связана с влиянием северного холодного антициклона. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +7+15°С, в дневные часы до +17+22°С. Однако в конце первой декады, со смещением холодного антициклона за пределы страны, на северные регионы, с выходом южного циклона, будет осуществляться вынос теплых воздушных масс, что приведет к повышению температуры воздуха ночью до +18+23°С, днем до +25+33°С. В южных и юго-восточных регионах, в течение первой декады, ожидается постепенное повышение температурного фона: ночью от +15+20°С до +20+25°С, днем от +25+32°С до +33+40°С", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В середине месяца на северную половину республики вновь будут поступать холодные воздушные массы, что обусловит неустойчивый характер погоды. Тем не менее, холод на долго не задержится, отмечают синоптики.
 

Температура воздуха будет колебаться ночью от +10+18°С до +18+25°С, днем от +17+22°С до +25+30°С, а в южных регионах основной фон температуры воздуха составит +28+38°С, но в отдельные дни не будет исключением и спад жары", - говорится в прогнозе. 

 
В конце августа вторжение холодных воздушных масс из районов Арктических морей приведет к существенному понижению температурного фона на большей части Казахстана. В северной половине страны в ночные часы температура воздуха опуститься до +2+12°С, в отдельных районах до заморозков, днем до +15+20°С, в южной половине ночью до +10+15°С, днем до +20+27°С.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

01.08.2022, 08:17 27386
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на большую территорию Казахстана - в связи с этим ожидаются дожди, на севере - сильные дожди, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По РК ожидаются грозы, усиление ветра, град, шквал. Ночью и утром на севере, северо-западе, в центре республики ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на востоке Павлодарской области, на северо-западе Акмолинской области ожидается сильный дождь.
 
Днем на большей части Атырауской области сохранится сильная жара.
 
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жетысуской, Алматинской областей, на юге Абайской, Жамбылской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы ожидается дождь, температура воздуха днем составит +28+30 градусов, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - гроза, +23+25 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 

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