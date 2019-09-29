Свыше 17 млн тенге присвоил мошенник в Алматы

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы мужчина задержан за мошенничество в строительном проекте, передает Kazakhstan Today.

38-летний подозреваемый работал в сфере строительства - оказывал услуги по проектно-сметной документации и пользовался доверительной репутацией у своих клиентов. Но сделка на 17 миллионов тенге "затуманила" его разум, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

"Заключив договор по подготовке проекта по подземному паркингу и оказанию обслуживания многоквартирных домов, согласно строительному объекту в Алатауском районе, подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием заполучил сумму в размере 17 млн 441 тыс. тенге. В силу свих знаний в сфере строительства и специфики работы мужчина проявил профессиональный интерес и добился доверительных отношений с заказчиком. Также имелись рекомендации третьих лиц, чьи заказы он добросовестно выполнял ранее. Возможно, уже полученная сумма и натолкнула проектировщика на преступный умысел. После получения суммы от заказчика он пропал, не выполнив никаких работ", - рассказал заместитель начальника управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Абзал Турганалы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в мошенничестве был задержан. В отношении него проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Граждане, пострадавшие в результате действия указанного лица, могут обратиться по следующим контактным телефонам: 254-46-01; 254-46-12 и 254-46-13", - уточнили в полиции.





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