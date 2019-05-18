В Алматы мошенник присвоил деньги женщины-инвалида

Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - В Алматы задержан мужчина, похитивший крупную сумму у женщины-инвалида, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города, мужчина вошел в доверительные отношения с женщиной-инвалидом второй группы. Он пообещал вступить с ней в брак, хотя находился в религиозном браке с другой женщиной. Похитив 1,3 млн тенге, он скрылся.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что часть украденных средств мошенник выделил своему подельнику, а остальные деньги потратил на личные нужды. В настоящее время злоумышленник задержан, он находится в следственном изоляторе и ожидает решения суда. По словам потерпевшей, мужчина позиционировал себя как приверженец деструктивного религиозного течения салафизм", - прокомментировали в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства