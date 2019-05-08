Система Orphus

В Алматы мошенницы ограбили 91-летнего ветерана

07.05.2019, 13:21 10558
Алматы. 7 мая. Kazakhstan Today -В Алматы установили личности мошенниц, которые ограбили 91-летнего пенсионера, передает Kazakhstan Today. 
 

Ими оказались цыганки. Обе ранее уже были судимы. Женщины представились сотрудницами акимата и попросили впустить их в дом. Они объяснили, что к 9 мая уточняют списки ветеранов. Пока одна отвлекала старика разговорами, другая вынесла из квартиры почти 2 млн тенге", - сообщает телеканал КТК.

 
По словам 91-летнего Василия Кокарева, женщины хоть и показались подозрительными, но в квартиру он пустил их сам. Мошенницы представились сотрудницами акимата и попросили документы, чтобы уточнить фамилию в списке ветеранов. Мол, скоро праздник и в гости с подарками придут школьники. Пока одна отвлекала разговорами, другая отлучилась якобы в туалет. Но время шло, а гостья не возвращалась. Пенсионер заподозрил неладное. 
 

Я спросил: "Чего это ваша долго сидит там, в туалете?" Я встал, и она быстро встала. И та, вторая, уже в коридоре стоит. И они ушли", - рассказал Василий Кокарев.

 
О том, что их обокрали, семья узнала только на следующий день. Вместе с деньгами украдены документы. Обе мошенницы попали на камеры наблюдения, установленные в подъезде, личности мошенниц уже установлены. Оказалось, это жительницы Алматинской области, обе -цыганки. Они уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей. 
 

У наших сыщиков есть очень хорошие наработки. Ранее эти женщины были замешаны в имущественных преступлениях и в мошеннических преступлениях. Но в данном случае имела место быть кража чужого имущества. Раскрытием преступления занимаются сотрудники криминальной полиции. За кражу в особо крупном размере женщинам грозит до 10 лет колонии", - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.


Напомним, ранее в Алматы задержали мошенника, за вознаграждение предлагавшего помощь в получении грантов в вузы. Еще один мошенник продавал в Алматы взятые в аренду автомобили. Кроме того, задержан интернет-мошенник, который через соцсети выманивал деньги "в долг".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая