В Алматы мошенницы ограбили 91-летнего ветерана

Алматы. 7 мая. Kazakhstan Today -В Алматы установили личности мошенниц, которые ограбили 91-летнего пенсионера, передает Kazakhstan Today.

Ими оказались цыганки. Обе ранее уже были судимы. Женщины представились сотрудницами акимата и попросили впустить их в дом. Они объяснили, что к 9 мая уточняют списки ветеранов. Пока одна отвлекала старика разговорами, другая вынесла из квартиры почти 2 млн тенге", - сообщает телеканал КТК .

По словам 91-летнего Василия Кокарева, женщины хоть и показались подозрительными, но в квартиру он пустил их сам. Мошенницы представились сотрудницами акимата и попросили документы, чтобы уточнить фамилию в списке ветеранов. Мол, скоро праздник и в гости с подарками придут школьники. Пока одна отвлекала разговорами, другая отлучилась якобы в туалет. Но время шло, а гостья не возвращалась. Пенсионер заподозрил неладное.

Я спросил: "Чего это ваша долго сидит там, в туалете?" Я встал, и она быстро встала. И та, вторая, уже в коридоре стоит. И они ушли", - рассказал Василий Кокарев.

О том, что их обокрали, семья узнала только на следующий день. Вместе с деньгами украдены документы. Обе мошенницы попали на камеры наблюдения, установленные в подъезде, личности мошенниц уже установлены. Оказалось, это жительницы Алматинской области, обе -цыганки. Они уже не раз попадали в поле зрения правоохранителей.

У наших сыщиков есть очень хорошие наработки. Ранее эти женщины были замешаны в имущественных преступлениях и в мошеннических преступлениях. Но в данном случае имела место быть кража чужого имущества. Раскрытием преступления занимаются сотрудники криминальной полиции. За кражу в особо крупном размере женщинам грозит до 10 лет колонии", - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.





Напомним, ранее в Алматы задержали мошенника , за вознаграждение предлагавшего помощь в получении грантов в вузы. Еще один мошенник продавал в Алматы взятые в аренду автомобили. Кроме того, задержан интернет-мошенник , который через соцсети выманивал деньги "в долг".

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