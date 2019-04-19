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В Алматы задержали мошенника, за вознаграждение предлагавшего помощь в получении грантов в вузы

18.04.2019, 13:13 7885
В Алматы задержали мошенника, за вознаграждение предлагавшего помощь в получении грантов в вузы
Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - Мошенник, обманувший около 40 человек под предлогом оказания помощи в получении грантов в вузы, задержан в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Полицейские Алмалинского района по подозрению в совершении серийного мошенничества задержали 30-летнего А., жителя Райымбекского района Алматинской области. По данным управления полиции, мужчина обещал абитуриентам и их родителям получение грантов на поступление в высшие учебные заведения, сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматы. 
 

Сейчас сотрудниками следственного отдела проводятся досудебные расследования. Установлено, что за свои услуги А. брал с потерпевших немалые деньги. Но, как показало время, он просто "прикарманил" чужие средства. На самом деле к вузам и к образованию в целом данный мужчина никакого отношения не имеет. Он очень общителен, легко входит в доверие граждан и умеет убеждать. Мошенническая схема разработана подозреваемым с целью обмана. По некоторым данным, всего ему удалось обмануть на территории города Алматы и Алматинской области около 40 человек. В настоящее время личность задержанного проверяется на причастность к другим преступлениям. Всех, опознавших А., просим связаться с нами по телефонам: 254-46-12; 8-775-203-64-04 и 8-775-719-27-27", - подчеркнул начальник управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

 
Между тем в ДП уточнили, что вопросы приема в университеты и распределения грантов решаются уполномоченным органом образования. В этой связи полиция призывает казахстанцев не поддаваться на обман мошенников и интересующую информацию получать исключительно из официальных источников. 
 

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