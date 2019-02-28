Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы интернет-мошенник через соцсети выманивал деньги "в долг", передает Kazakhstan Today.

В Алатауском районе Алматы обезврежен 33-летний мужчина, который путем обмана завладел денежными средствами нескольких пользователей Интернета, сообщила пресс-служба департамента полиции города.

Сегодня самые популярные виды мошенничества реализуются в социальных сетях, где огромное количество пользователей, и их число ежедневно увеличивается. На днях подозреваемым Д., 1985 года рождения, в интернет-пространстве совершено четыре факта мошенничества. Он создавал фейковые страницы под чужим именем, выходил на диалог со своими потенциальными жертвами, под разным предлогом просил в долг денежные средства с возвратом, потом переводил на свой банковский счет и исчезал из "паутины", - сообщил начальник Управления криминальной полиции Есен Искаков.

По его словам, подозреваемого вычислили при проведении оперативно-розыскных и специальных мероприятий. В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование.

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