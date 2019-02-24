Мошенник продавал в Алматы взятые в аренду автомобили

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - 26-летний уроженец Актюбинской области задержан в Алматы по подозрению в серии мошенничеств, передает Kazakhstan Today.

Следственным отделением районного отдела полиции в настоящее время проводится досудебное расследование в отношении 26-летнего жителя Актюбинской области, который, как установлено, брал в аренду на месячный срок автомашины. Арендодателям транспортные средства в срок не возвращались. Оказывается, за это время Д. продавал чужие авто по цене, значительно ниже рыночной, причем, без правоустанавливающих документов, ссылаясь на их утерю и обещая восстановить в ближайшее время", - сказал начальник управления полиции Медеуского района подполковник полиции Болат Тотыбаев.

Расследование уголовного дела продолжается.

"Назрела процессуальная необходимость обнародовать лицо подозреваемого и схему его промысла в целях выявления граждан, возможно, тоже пострадавших от его преступных действий. Наши контакты: 254-48-72 и 524-48-71", - резюмировал подполковник Тотыбаев.

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