Брат с сестрой разыскиваются в Алматы по подозрению в серии мошенничеств

Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Полиция Алматы проводит досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

Фигурантами дела являются родные брат с сестрой 31 и 29 лет.

В полицию поступили заявления на мужчину 1988 года рождения и его сестру 1990 года рождения. Ими на территории мегаполиса совершен ряд мошеннических преступлений, направленных на хищение чужого имущества в особо крупном размере", - сообщает Управление криминальной полиции ДП города Алматы.

Сотрудники департаментов полиции городов и областей Республики Казахстан ориентированы на установление местонахождения подозреваемых лиц.

"Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемых и их местонахождении, просим сообщить в управление криминальной полиции города Алматы по телефонам: 254-41-18, 254-43-84, 254-42-19 или 102", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Алматы задержали мошенника , за вознаграждение предлагавшего помощь в получении грантов в вузы. Еще один мошенник продавал в Алматы взятые в аренду автомобили. Кроме того, задержан интернет-мошенник , который через соцсети выманивал деньги "в долг".

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