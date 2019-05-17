Десятки алматинцев заплатили мошеннице, обещавшей гранты на обучение в вузах

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - В Алматы задержана 29-летняя женщина, которая предлагала свое содействие в получении гранта на обучение в различные высшие учебные заведения Алматы, передает Kazakhstan Today.

Мошенница получила с каждого из 30 человек от 500 до 800 тысяч тенге, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

"Молодая женщина раньше работала в одном из колледжей Алматы и как-то помогла перевести студента на бесплатное обучение. Это возможно сделать законно, если студент показывает безупречный показатель по учебе. Но, потеряв работу, она стала предлагать знакомым предоставление гранта в любом вузе. Якобы она имеет нужные связи в органах образования и может "вытянуть" грант любому студенту за определенную сумму. Весть разнеслась методом "сарафанного радио". Наивные жертвы, желающие обучатся бесплатно, передавали злоумышленнице суммы, в зависимости от вуза, специальности и курса обучающегося. Никаких обещаний фигурантка выполнять не собиралась, она просто собрала деньги пропала", - рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая, была задержана. Ее преступные действия квалифицированы по статье УК РК "Мошенничество".

В связи с неоднократностью совершенных эпизодов на территории города просим всех, кто мог пострадать от преступных действий указанного лица, обратиться по телефонам: 254-46-12, 8-775-203-64-04, 8-775-719-27-27 или 102", - сообщил подполковник Мендебаев.

Шымкенте . Казахстанцы часто становятся жертвами мошенников, предлагающих бесплатную учебу по грантам. Подобные факты также были зафиксированы в Астане

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