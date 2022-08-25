Свыше 600 поликлиник необходимо построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Разработку пилотного проекта "Модернизация сельского здравоохранение", целью которого является сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением, обсудили в Министерстве здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил вице-министр здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, в рамках проекта все сельские населенные пункты будут обеспечены медицинской инфраструктурой путем строительства недостающих организаций первичной медико-санитарной помощи, а именно медпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.
Минздравом РК совместно с акиматами определена потребность в строительстве объектов ПМСП, которая на сегодня составляет 655 объектов ПМСП, из них 228 - строительство новых объектов и 427 - строительство взамен действующих объектов.
Также будут организованы 32 многопрофильные центральные районные больницы - модернизация 12 действующих и организация 20 новых, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Организация МЦРБ предусматривает мероприятия по открытию инсультного и кардиологического центров, отделений медреабилитации, травматологии, хирургии, реанимации и интенсивной терапии, приемный покой с триаж-системой, а также оснащение современным медицинским оборудованием и проведение капитальных ремонтов", - добавил Жандос Буркитбаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сформирована база данных вакцинированных против COVID-19.