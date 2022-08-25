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В Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения

24.08.2022, 10:23 2686
В Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев на заседании Минздрава под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассказал об интеграции и улучшении инфраструктуры медицинских информсистем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время сформирована база данных вакцинированных против КВИ. В текущем году запланированы работы по расширению в части включения других видов вакцинации. После реализации данного функционала появится возможность мониторинга вакцинированного населения от всех заболеваний, в том числе учет распределения вакцин", - сообщил Есенбаев.

 
Также будет проработан новый раздел "Егов.Здоровье", который будет содержать в себе расширенную информацию для населения по статусу донорства, электронным рецептам, медотводам, учету беременных и диспансеризации, госпитализации, результатам лабораторных исследований и больничным листам.
 

Вся информация касательно здравоохранения будет консолидирована в одном разделе и доступна населению. Гражданин будет иметь быстрый доступ к своим медицинским данным, что обеспечит прозрачность оказания медицинской помощи", - подчеркнул он.

 
Вице-министр также проинформировал о расширении единого хранилища результатов лабораторных исследований, онлайн-мониторинге индикаторов, создании модуля "Медицинские отводы".
 

Реализация сервиса обмена клиническими данными между медицинскими организациями даст оперативный доступ к результатам клинических обследований и возможность исключения бумажных носителей. Данное решение снимет вопрос передачи клинических данных между разными медицинскими информационными системами", - отметил Есенбаев.

 
По его словам, на данный момент запуск единого классификатора лекарственных средств и медицинских изделий находится на стадии завершения.
 
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 579 617 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 360 769 человек. Ревакцинировано 5 415 130 человек. 
 

новости по теме

В Акмолинской области врачи вытащили металлический штырь из головы ребенка

18.08.2022, 19:47 13026
В Акмолинской области врачи вытащили металлический штырь из головы ребенка
Фото: 716.kz
КОКШЕТАУ. 18 АВГУСТА - Опытные врачи областной детской больницы спасли ребенка, вытащив проткнувший голову штырь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не повреждены, сообщает 716.kz.
 

Мальчишка словно в рубашке родился! Сейчас он находится в палате пробуждения", - сказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

 

Алматинские кардиохирурги провели сложную операцию девочке с редкой патологией

18.08.2022, 13:48 13931
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии врачи провели сложную операцию девочке 2018 года рождения с редкой патологией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Такая операция была проведена за счет средств пакета обязательного социального медицинского страхования", - сообщает РСК Алматы со ссылкой на ЦПДКХ. 

 
У маленькой пациентки врожденный порок сердца, который сопровождается дефектом межжелудочковой перегородки по типу синдрома Лобри-Пецци. Малышке при рождении уже была проведена одна операция по иссечению коарктации аорты. 
 
На данный момент ей дополнительно требовалось провести второй этап операции, а именно по дефекту межжелудочковой перегородки с редким врожденным синдромом Лобри-Пецци. 
 

Во время надреза мы увидели, что сердце было расширенное и увеличено в размерах. Операция была проведена с остановкой сердца с аппаратом искусственного кровообращения через выходной отдел правого желудочка", - сообщила кардиохирург Абай Суртай. 

 
Сложность операции заключалась в том, что рядом с дефектом находился аортальный клапан, контакт с которым привел бы к необратимым последствиям. Операция прошла успешно, через два дня ребенок уже был переведен в отделение. 
 
В Центре перинатологии и детской кардиохирургии проводятся все виды операций, включая высокотехнологичные в пакете ОСМС, за исключением трансплантации сердца. С начала года кардиологами центра проведено уже более 100 операций, из них 55 - детям до года.
 

Врач рассказала о проводимых в рамках ОСМС в поликлиниках Алматы скрининговых обследованиях

01.08.2022, 20:02 34211
АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Ежегодно Фондом социального медицинского страхования предусматривается финансирование на прохождение профилактических медицинских осмотров, в том числе на выявление социально значимых заболеваний. Почему так важно не пропускать скрининговые обследования и как это можно сделать, рассказала заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе городской поликлиники № 9 Алматы Машат Кебисбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам врача, эффективность лечения многих заболеваний во многом зависит от сроков его выявления - на ранних стадиях болезнь легче поддается успешному лечению. И сегодня радует, что улучшилась ранняя диагностика заболеваний.
 
Что такое скрининговый осмотр и для чего нужно его проходить?
 
Скрининговые обследования - это минимальный комплекс медицинских исследований, направленный на выявление заболеваний на ранних стадиях, а также выявление факторов риска, способствующих возникновению заболеваний. Скринингом называют медицинский осмотр здоровых людей любого возраста вне зависимости от пола для своевременной диагностики наиболее распространенных болезней. В скрининговых осмотрах предусмотрены лабораторно-диагностических исследования и консультация узких специалистов.
 
Какие болезни выявляют с помощью скринингов?
 
•        Раннее выявление поведенческих факторов риска - мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет
 
•        Раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по данным диагнозам
 
•        Раннее выявление глаукомы - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет
 
•        Раннее выявление рака шейки матки - женщины в возрасте 30-70 лет
 
•        Раннее выявление рака молочной железы - женщины в возрасте 40-70 лет
 
•        Раннее выявление колоректального рака - мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет
 
•        Раннее выявление вирусных гепатитов В и С
 
Также на профосмотр имеют право дети до 18 лет. Он включает в себя оценку состояния здоровья ребенка, психофизического, полового развития, выявление признаков жестокого обращения с учетом доврачебного обследования. При выявлении патологических изменений направляет на дополнительное обследование к профильному специалисту.
 
Куда и к кому обращаться, чтобы пройти профилактические осмотры? 
 
Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт выдаст направление на осмотр и анализы. Можно провести сразу все полагающиеся по возрасту скрининги. 
 
Стоит напомнить, что финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности. При этом государство оплачивает взносы за 11 млн казахстанцев, которые относятся к 15 льготным категориям.
 
Как часто можно проходить скрининговое обследование?
 
Некоторые скрининги проводятся с пятилетним промежутком, некоторые - через каждые два или четыре года. Сроки установлены в соответствии с темпами развития того или иного заболевания.
 
Что нужно делать после прохождения скрининга?
 
По результатам проведенного скринингового исследования пациентов в зависимости от показаний отправляют на дообследование и консультацию узких специалистов, а при необходимости назначают соответствующее лечение.
 

Каковы риски распространения оспы обезьян в Казахстане

27.07.2022, 16:59 42306
Каковы риски распространения оспы обезьян в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, каковы риски распространения оспы обезьян в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения. По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, данные о заражении оспой обезьян растут с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго. На сегодняшний день зарегистрировано 18 954 случаев в 81 стране мира, из них подтверждено 18 915 случаев. На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано.
 

Согласно заявлению руководителя ВОЗ, у каждой страны есть свой риск распространения данной инфекции. И на сегодня к странам высокого риска относятся европейские страны, все остальные страны относятся к группе с умеренным или низким риском распространения данной инфекции. Казахстан относится к странам с более низким риском распространения оспы обезьян", - пояснила главный санитарный врач РК.

 
Айжан Есмагамбетова напомнила, что до 1980 года люди получали вакцину против натуральной оспы.
 

Вирус натуральной оспы и вирус оспы обезьян - это близкородственные вирусы. По данным ученых, все те, кто получил вакцину против натуральной оспы, они считаются защищенными от оспы обезьян. И если даже возникнет заболевание у вакцинированных, то оно, как правило, будет протекать легче", - сказала она. 

 
Она также прокомментировала вопрос вакцинации от оспы обезьян.
 

Что касается вакцинации всего населения от оспы обезьян, то есть четкие рекомендации ВОЗ, которые говорят о том, что не нужно вакцинироваться всему населению, потому что в первую очередь передача инфекции идет при очень тесном физическом контакте и, соотвественно, быстро в обществе не распространяется", - уточнила вице-министр. 

 

Можно вакцинировать тех, кто находится в близком контакте, а в основном это домашние контакты с больными оспой обезьян и медработники, которые оказывают медпомощь больным с оспой обезьян", - добавила она.

 

Россия передала Казахстану тесты для выявления оспы обезьян

27.07.2022, 12:44 43376
Россия передала Казахстану тесты для выявления оспы обезьян
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России, информирует РИА Новости.
 

Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.


Как сообщает Комитет санэпидконтроля МЗ РК, данные о заражении оспой обезьян растут с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго. На сегодняшний день зарегистрировано 18 954 случая в 81 стране мира, из них подтверждено 18 915 случаев. 

На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других стран, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции", - говорится в сообщении ведомства.


Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения.
 

В НИИ кардиологии и внутренних болезней Алматы прошел мастер-класс с участием ведущего аритмолога из Москвы

24.07.2022, 17:30 50176
В НИИ кардиологии и внутренних болезней Алматы прошел мастер-класс с участием ведущего аритмолога из Москвы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 24 ИЮЛЯ - В Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней прошел мастер-класс с использованием инновационной технологии в области катетерного лечения сложных нарушений ритма сердца с участием ведущего аритмолога университетской клинической больницы № 1 Московского государственного медицинского университета имени И. Сеченова Алексея Цыганова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Аритмология, как область знаний и клинической практики, быстро обновляется, к тому же это один из самых сложных разделов кардиологии. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно учиться постоянно. В рамках сотрудничества с ведущими научными медцентрами мы на постоянной основе проводим мастер-классы, семинары, чтобы наши специалисты имели возможность общаться с коллегами, повышать свою квалификацию, получать новые знания, работать на новом оборудовании", - рассказала председатель правления НИИ, доктор медицинских наук, профессор Роза Куанышбекова.

 
По данным пресс-службы института, в ходе мастер-класса с участием молодых специалистов были прооперированы пациенты разных возрастов со сложными нарушениями ритма сердца. Пациентов беспокоили перебои в работе сердца, одышка, слабость, головокружение, быстрая утомляемость.
 
Наличие уникальной трехмерной системы внутрисердечной навигации CARTO 3 V7 Prime, которая установлена в НИИ, позволяет проводить самые сложные операции, в том числе и сочетанные, связанные с нарушением ритма сердца и сопутствующими патологиями. 3D-технологии позволяют с точностью до 1 миллиметра найти источник аритмии и устранить его.
 

Суть данной технологии заключается в создании 3D-карт, которые передают все данные о сердечных структурах пациентов. Она позволяет повысить эффективность их лечения за счет увеличения точности диагностики нарушений ритма и локализации катетера, уменьшить необходимость проведения повторных операций, снизить количество внезапных смертей и осложнений, таких как инфаркт, сердечная недостаточность, инсульт и так далее", - сообщает пресс-служба НИИ кардиологии и внутренних болезней.

 
Операции прошли успешно. В клинике за последние годы проведено свыше 3000 таких операций.
 

Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения

24.07.2022, 15:47 50841
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения
Фото: Depositphotos
ЖЕНЕВА. 24 ИЮЛЯ - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян - чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета ВОЗ, пишет РИА Новости.

 
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.
 
Начальные симптомы: лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.
 
По последним данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в 75 странах, пять из них - смертельные. Большинство заражений выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
 

В Кызылординской области обостряется эпидситуация по конго-крымской геморрагической лихорадке

19.07.2022, 19:50 59796
В Кызылординской области обостряется эпидситуация по конго-крымской геморрагической лихорадке
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 19 ИЮЛЯ - На сегодняшний день по области зарегистрировано 33 больных, из них уточнено 14. Четыре человека умерли от конго-крымской геморрагической лихорадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты отрасли призвали жителей области быть максимально осторожными на открытых полях, сообщает Kyzylorda-news.kz.
 

В настоящее время 1 пациент получает лечение по конго-крымской геморрагической лихорадки. 9 больных, которым были применены соответствующие меры медицинского лечения, были выписаны домой в удовлетворительном состоянии, к сожалению, в регионе 4 человека погибли. Умершие пациенты - жители Кызылорды, Жалагашского, Шиелийского районов. В целом по профилактике конго-крымской геморрагической лихорадки проводится большое количество мероприятий", - сказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Жангельды Мырзагельдиулы.

 
В прошлом году выявлено 238 случаев укусов клещей, в этом году зафиксирован 601 факт. Кроме того, среди клещей обнаружение возбудителя заболевания выше, чем в прошлом году. Если в прошлом году по области в число неблагополучных регионов вошли 113 населенных пунктов, то в этом году их количество достигло 116.
 

В этом году собрано и исследовано 40 075 клещей с целью выявления новых микроочагов конго-крымской геморрагической лихорадки. Из них 5174 - из населенных пунктов, 16 765 - с животных, 17 637 - в природе, 496 - из очагов болезней. Всего исследовано 4527 проб, в 127 выявлены положительные результаты. Противовирусные препараты, иммунизированная плазма и др. - для лечения больных ККГЛ в медицинских учреждениях области запас необходимых медикаментов и защитного оборудования сформирован в достаточном количестве", - сказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова.

 
В связи с началом эпидсезона в неблагополучных населенных пунктах активно проводятся профилактические мероприятия против особо опасных инфекционных заболеваний.
 

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