В Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения

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В настоящее время сформирована база данных вакцинированных против КВИ. В текущем году запланированы работы по расширению в части включения других видов вакцинации. После реализации данного функционала появится возможность мониторинга вакцинированного населения от всех заболеваний, в том числе учет распределения вакцин", - сообщил Есенбаев.
Также будет проработан новый раздел "Егов.Здоровье", который будет содержать в себе расширенную информацию для населения по статусу донорства, электронным рецептам, медотводам, учету беременных и диспансеризации, госпитализации, результатам лабораторных исследований и больничным листам.
Вся информация касательно здравоохранения будет консолидирована в одном разделе и доступна населению. Гражданин будет иметь быстрый доступ к своим медицинским данным, что обеспечит прозрачность оказания медицинской помощи", - подчеркнул он.
Вице-министр также проинформировал о расширении единого хранилища результатов лабораторных исследований, онлайн-мониторинге индикаторов, создании модуля "Медицинские отводы".
Реализация сервиса обмена клиническими данными между медицинскими организациями даст оперативный доступ к результатам клинических обследований и возможность исключения бумажных носителей. Данное решение снимет вопрос передачи клинических данных между разными медицинскими информационными системами", - отметил Есенбаев.
По его словам, на данный момент запуск единого классификатора лекарственных средств и медицинских изделий находится на стадии завершения.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 579 617 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 360 769 человек. Ревакцинировано 5 415 130 человек.