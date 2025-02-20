19.02.2025, 09:42 56381
Свыше 60 млрд тенге выплатили казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане свыше 60 млрд тенге выплатили гражданам страны в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 53,2 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 7,4 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, на 1 февраля 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 541,7 тысячи человек, по случаю потери кормильца - порядка 193,3 тысячи человек. Также сообщается, что социальную выплату по утрате трудоспособности получили 86,1 тысячи человек, а социальную выплату по потере кормильца - порядка 61,3 тысячи семей.
С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5 % в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 6,5 % были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца", - подчеркнули в Минтруда.
В частности, в 2025 году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы - 101 702 тенге, II группы - 81 362 тенге, III группы - 55 474 тенге.
По состоянию на 1 февраля средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 71 245 тенге, по потере кормильца - 72 214 тенге", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Казахстане порядка 1,4 млн человек получили социальные выплаты из госфонда по итогам 2024 года.
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20.02.2025, 12:10 5356
В Алматы намерены снести часть ЖК "Autograph"
Фото: gov.kz
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы намерены снести часть жилого комплекса Autograph, заявила художник, экоактивистка и правозащитница Салтанат Ташимова.
Имеется состав правонарушения по 360 статье части 1, суд считает, что вина доказывается материалами дела, и суд назначил взыскание как к субъекту малого предпринимательства 45 МРП - 166 140 тенге с принудительным сносом возведенных строений блока 4 и блока 6", - написала она на своей странице в Сети.
Как сообщила экоактивистка, ранее по ее заявлению была начата проверка и выявлены нарушения в водоохранной полосе реки Есентай.
Это немыслимая, невероятная победа!" - добавила художник.
Напомним, в сентябре в городе Алматы приостановили строительство жилого комплекса Autograph.
Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы.
Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.
Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today юрист Петр Кодаш заявил о росте нарушений при строительстве в водоохранных и природоохранных зонах.
20.02.2025, 11:05 7661
Минеральный порошок из техногенных отходов начнут производить в Казахстане
В качестве основного сырья предполагается использовать золу уноса и гранулированный шлак
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют выпуск минерального порошка для асфальтобетона из металлургических шлаков и золы, сообщает Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт.
Такая технология позволит снизить затраты на материалы, повысить прочностные характеристики и долговечность автомобильных дорог, а также уменьшить выбросы углекислого газа, что благоприятно скажется на экологии", - проинформировали в пресс-службе.
По данным КаздорНИИ, в качестве основного сырья предполагается использовать золу уноса и гранулированный шлак.
По словам экспертов, использование техногенных отходов в дорожном строительстве - это не только эффективное решение проблемы утилизации, но и способ значительно сократить затраты на строительные материалы.
Пройден первый этап лабораторных испытаний, которые подтвердили преимущество модифицированного минерального порошка перед традиционными аналогами. Новая технология переработки позволит снизить себестоимость материалов за счет использования вторичных ресурсов и уменьшить нагрузку на окружающую среду", - отметил руководитель управления науки КаздорНИИ кандидат технических наук Кайрат Мухамбеткалиев.
Эксперты подчеркивают, что экономическая эффективность проекта делает его перспективным для масштабного внедрения. Ожидается, что после успешного завершения испытаний технология будет рекомендована для применения в крупных дорожных проектах страны.
Ранее Антикор выявил системные коррупционные риски в дорожной сфере.
20.02.2025, 09:11 11626
Какая погода ожидается в Казахстане в четверг
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана в четверг ожидаются осадки. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
С прохождением атмосферных фронтов на севере, западе, северо-западе страны ожидается снег, на юго-западе, юге осадки (дождь, снег). Лишь на востоке, в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", - говорится в сообщении.
По РК ожидаются туман, на западе, юго-западе, юго-востоке гололед, на юго-западе, севере усиление ветра с низовой метелью.
В Астане: переменная облачность, снег, -4, -6 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +4, +6 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +12, +14 °C.
19.02.2025, 19:25 37501
В Астане состоялся финальный этап социального проекта ITMLab
Участники представили разработки для улучшения качества жизни людей с инвалидностью
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся финальный этап социального проекта ITMLab, где участники представили экспертам и потенциальным инвесторам свои разработки для улучшения качества жизни людей с инвалидностью. Это прототипы технических средств реабилитации, а также разнообразные технологии, направленные на создание более доступной и инклюзивной среды, сообщает пресс-служба Минтруда.
Каждый проект основывался на реальных потребностях и ситуациях, выявленных в ходе глубоких исследований. Эти решения направлены на повышение доступности технологий, улучшение коммуникаций и развитие инклюзивного общества.
- Shaka - кулон с сенсором и браслет с вибромотором, помогающий людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве.
- Fenix Recovery - экзоскелет и компактный локомоторизованный тренажер для реабилитации, подходящий как для специализированных центров, так и для домашних условий.
- Bulan - оптимизированная электронная приставка для инвалидных колясок.
- РиМы - электронный дисплей Брайля.
- ОО "Жан" - производство износостойких наконечников для белых тростей.
- Procrastinators - приложение-переводчик с жестового языка в текст и наоборот в режиме реального времени.
Мы верим, что проект ITMLab поможет продвинуть инклюзивность в нашей стране. Я надеюсь, что проект ITMLab будет развиваться дальше", - отметила директор ОФ "ITeachMe" Захира Бегалиева.
По итогам мероприятия заинтересованные инвесторы и представители бизнеса предложили наиболее перспективным командам сотрудничество, наставничество и обмен профессиональными знаниями.
18.02.2025, 20:15 74221
В Астане состоится церемония возложения цветов к монументу защитникам Отечества
Фото: freepik.com
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 21 февраля в преддверии празднования Дня защитника Отечества состоится торжественная церемония возложения цветов к монументу защитникам Отечества ("Отан коргаушылар", площадь Защитников Отечества, проспект Тауелсиздик) в Астане, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
В церемонии примут участие посол России в Казахстане Алексей Николаевич Бородавкин, атташе по вопросам обороны при посольстве России в Астане Геннадий Сулимук, представители Министерства обороны РК, российские дипломаты и офицеры, сотрудники Русского дома в Астане, представители патриотической общественности и ветеранских организаций.
Праздник 23 февраля зародился в Советском Союзе, тогда его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота. В новейшей истории его смысл расширился. В России по сложившейся традиции День защитника Отечества отмечают 23 февраля. Свое нынешнее название праздник получил в 1995 году, но отсчет своей истории он ведет с начала XX века.
18.02.2025, 15:52 80241
Посольство Казахстана в России прекращает прием документов на утрату гражданства по почте
Прием документов будет осуществляться при личном обращении
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса, уведомили в пресс-службе казахстанского дипведомства.
В посольстве РК в РФ проинформировали, что прием документов будет осуществляться при личном обращении. При этом отмечается, что количество слотов для записи будет увеличено. Записаться на прием в консульский отдел можно по следующей ссылке.
С полным перечнем документов можно ознакомиться по следующей ссылке.
17.02.2025, 19:03 105791
Жители Алматы самостоятельно убрали свалку мусора, не дождавшись участия акимата
Фото: depositphotos
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Бостандыкского района Алматы самостоятельно убрали свалку мусора на улице Катаева, образовавшуюся в результате выброса бытовых отходов в неположенном месте, не дождавшись участия акимата, к которому обращались сами и через средства массовой информации, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители Бостандыкского района. По их словам, свалку мусора они убрали сами, не дождавшись участия акимата и коммунальных служб. Также алматинцы предоставили видеозаписи, на которых видно, как жители соседнего ЖК выбрасывают свои бытовые отходы в неположенном месте. Видеозаписи, отметили они, также были предоставлены в полицию, но не дали никакого результата.
Продолжают мусорить (жители соседнего ЖК. - Прим. ред.), регулярно причем. Мы убрали своими силами, нанимали машину, сами оплачивали", - заявил один из местных жителей.
Kazakhstan Today публикует кадры с места событий и обращается в акимат Алматы и департамент полиции мегаполиса для возбуждения административного производства. Просим считать данную публикацию официальным обращением в ДГД Алматы.
Напомним, свалка мусора, по словам местных жителей, образовывалась за позапрошлые выходные.
Бостандыкский район, точный адрес улица Катаева, 156. За выходные прошлой недели, то есть это было 8 февраля, образовалась стихийная мусорка. Жители ЖК, который расположен по улице Розыбакиева, 162, регулярно выкидывают туда мусор, игнорируя таблички, что выброс мусора запрещен. Обратились в полицию, позвонили участковому, меры никто не принимает", - заявил один из местных жителей.
Ранее журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в акимат Алматы, однако ответ до сих пор не пришел.
В середине сентября прошлого стало известно, что в Алматы будут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах. Кроме того, в зонах, где часто происходит незаконное складирование мусора, будут установлены камеры видеонаблюдения.
16.02.2025, 20:41 162406
Какую погоду прогнозируют в Астане, Алматы и Шымкенте в понедельник
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В РГП "Казгидромет" жителям крупнейших городов Казахстана рассказали о погоде в понедельник, передает корреспондент агентства.
В Астане ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Утром и днем порывистый ветер. Температура днем составит от -3 до -5 градусов, ночью - от -9 до -11 градусов.
В Алматы прогнозируют переменную облачность, ночью и утром небольшой снег, туман, на дорогах гололедица. Температура днем - от 0 до 2 градусов тепла, ночью - от -4 до -6 градусов.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Температура днем от 7 до 9 градусов выше нуля, ночью - от -3 до -5.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Актюбинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях ограничили движение на автотрассах.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?