Свыше 60 млрд тенге выплатили казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца

Фото: gov.kz

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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы намерены снести часть жилого комплекса Autograph, заявила художник, экоактивистка и правозащитница Салтанат Ташимова.





Имеется состав правонарушения по 360 статье части 1, суд считает, что вина доказывается материалами дела, и суд назначил взыскание как к субъекту малого предпринимательства 45 МРП - 166 140 тенге с принудительным сносом возведенных строений блока 4 и блока 6", - написала она на своей странице в Сети.





Как сообщила экоактивистка, ранее по ее заявлению была начата проверка и выявлены нарушения в водоохранной полосе реки Есентай.





Это немыслимая, невероятная победа!" - добавила художник.





Напомним, в сентябре в городе Алматы приостановили строительство жилого комплекса Autograph.





Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы.





Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, их которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.



