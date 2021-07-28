Свыше 6,5 тыс. мероприятий, посвященных 30-летию Независимости, проведено в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 27 ИЮЛЯ - С начала этого года в Акмолинской области на международном, республиканском, городском и районном уровнях проведено свыше 6500 разноформатных мероприятий, посвященных 30-летию Независимости страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Алтынай Амреновой, в соответствии с Концепцией празднования 30-летия Независимости "Жасампаздыкка толы жылдар" в Акмолинской области реализуется тематический план мероприятий, в который вошло 168 якорных мероприятий, а также открытие 70 социально-значимых объектов. Особое внимание уделено юбилеям таких выдающихся личностей, как 150-летие выдающегося борца Кажымукана Мунайтпасова, 175-летие поэта Жамбыла Жабаева, 180-летие просветителя-педагога Ибрая Алтынсарина, а также памятным датам.

В этом году в регионе в рамках 30-летия Независимости проведено более 6500 разноформатных мероприятий. В их числе конкурс авторской песни "Елін суйген, Елі суйген - Елбасы", международная научно-практическая конференция "Шокан окулары-25", открытие аллеи "Тауелсіздік жастары" и Арбата дружбы в Кокшетау, открытие мультимедийного интерактивного комплекса на поляне Абылай хана в Бурабайском районе, международная научно-практическая конференция "Прикоснись к истории Великой степи! - Touch the History of the Great Steppe!". Реализуются проекты "30 лет в профессии", "Тауелсіздік тарландары", челлендж "Что для меня Независимость?", - сообщилаАмренова.

Как отметила руководитель управления, в этом году в регионе к 30-летию Независимости введено в эксплуатацию 10 инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов. В селе Коянды Целиноградского района распахнула двери школа на 1200 мест, в городе Степняке района Биржан сала открылся детско-юношеский клуб физической подготовки "Женіс", в городе Есиль Есильского района, а также селах Косшы и Акмол Целиноградского района состоялось вручение ключей жильцам многоквартирных домов, в селе Степное Шортандинского района заработала врачебная амбулатория, в Кокшетау открылся сервисный центр по обслуживанию и продаже сельскохозяйственной техники марки "John Deere". До конца года запланировано открытие еще 60 объектов индустрии и социальной сферы.

В этом году в рамках спецпроекта "Туган жер" в области реализовано свыше 300 социальных инициатив на общую сумму свыше 400 млн тенге с привлечением свыше 300 меценатов. Руководители успешных крестьянских хозяйств, организаций и предприятий оказывают огромную поддержку сельчанам. Благодаря их поддержке в этом году была осуществлена реконструкция 13 объектов, строительство 12 новых объектов и реализация 302 прочих социальных инициатив", - добавила глава УВП.

На второе полугодие в рамках празднования юбилейной даты в области запланировано проведение 60 якорных мероприятий", - отметили в пресс-службе управления.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства