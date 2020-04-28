Свыше 6 тысяч казахстанцев планируют эвакуировать из России в мае

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга рассказал об эвакуации казахстанцев, находящихся за рубежом, передает Kazakhstan Today.

По словам Абаева, за границей в настоящее время находятся 175 тысяч граждан Республики Казахстан, многие из которых хотят вернуться на родину. Этим вопросом сейчас занимается Министерство иностранных дел РК.

Глава государства отметил, что никого на произвол судьбы наша страна не бросит. Всех, кто хочет вернуться, мы эвакуируем. Сейчас Министерство иностранных дел ведет большую работу в этом направлении", - сказал министр Абаев.

Он отметил, что в некоторых странах сейчас аннулируют медстраховки иностранцев, им отказывают в лечении.

Мы будем эвакуировать из США 179 граждан Казахстана. Это студенты и школьники. 65 граждан из Польши, 28 - из Израиля. Из России в течение мая планируется эвакуировать свыше 6 тысяч граждан. Прорабатывается вопрос возвращения граждан и из других стран", - сказал Абаев.

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