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Свыше 700 дополнительных вагонов прицепят к поездам для перевозки пассажиров в новогодний период

28.12.2020 14824
Нур-Султан. 28 декабря. Kazakhstan Today - В железнодорожной отрасли Казахстана готовятся к притоку пассажиров в новогодний период, передает Kazakhstan Today.
 
В новогодний период, с 26 декабря 2020 года по 5 января 2021 года, для перевозки пассажиров будет обеспечена дополнительная прицепка 704 вагонов. Таким образом планируется дополнительно охватить порядка 30 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 

Вагоны будут добавлены к поездам, следующим по направлениям: из Нур-Султана в Алматы, Мангистау, Атырау, Сарыагаш, Аркалык, Семей, Петропавловск и Павлодар; из Алматы в Актобе, Атырау, Мангистау, Сарыагаш, Оскемен, Жезказган и Уральск; Павлодар - Пресногорьковская; Кызылорда - Семей; Актобе - Атырау", - уточнили в пресс-службе.

 
Отмечается, что перевозчикам даны указания по неукоснительному соблюдению мер предосторожности. 
 
По данным МИИР, сейчас в Казахстане курсируют 117 из 156 пар существующих пассажирских поездов. Ограничения связаны с решениями, принятыми для предотвращения распространения пандемии коронавирусной инфекции. 
 

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