Технический запуск станций метро "Сарыарка" и "Момышулы" прошел в Алматы

Фото: Акимат Алматы

АЛМАТЫ. 30 ДЕКАБРЯ - Технический запуск станций метро "Сарыарка" и "Момышулы" состоялся в Алматы. Готовность новых станций во время рабочего объезда проверил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Новые станции являются объектами второго пускового комплекса Алматинского метрополитена, готовность которого на данный момент составляет более 96%, сообщает пресс-служба акимата города Алматы.

Трасса расположена под проспектом Абая, в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи. Состоит из перегонных тоннелей и двух станций - "Сарыарка" и "Бауыржана Момышулы". Протяженность участка линии - 3,08 км.

Станция "Сарыарка" расположена в районе парка "Фэмили", глубокого заложения, пилонного типа, имеет две входные группы с двумя лифтами для маломобильных групп населения и восемь эскалаторов.

Станция "Момышулы" расположена под проспектом Абая, западнее улицы Момышулы, мелкого заложения, колонного типа. Состоит из двух подземных вестибюлей и шести входных групп. Предусмотрено шесть лифтов и 15 эскалаторов.

На сегодняшний день завершены основные строительно-монтажные работы, начаты пусконаладочные работы. На стадии завершения архитектурно-отделочные работы, инженерные сети, системы автоматики и монтаж эксплуатационного оборудования.

Для создания комфортных и безопасных условий для пассажиров метрополитена предусматриваются пусконаладочные работы, включающие интеграцию оборудования и систем автоматики с действующим метрополитеном, а также обкатку по путям электроподвижным составом.

Обе станции расположены в густонаселенных районах города, при вводе в эксплуатацию ожидаемый пассажиропоток увеличится с 40 до 86 тысяч человек в день, что многократно разгрузит улично-дорожную сеть и транспортную инфраструктуру города в целом.