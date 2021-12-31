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Технический запуск станций метро "Сарыарка" и "Момышулы" прошел в Алматы

30.12.2021, 14:06 17586
Технический запуск станций метро "Сарыарка" и "Момышулы" прошел в Алматы
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 30 ДЕКАБРЯ - Технический запуск станций метро "Сарыарка" и "Момышулы" состоялся в Алматы. Готовность новых станций во время рабочего объезда проверил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые станции являются объектами второго пускового комплекса Алматинского метрополитена, готовность которого на данный момент составляет более 96%, сообщает пресс-служба акимата города Алматы.
 
Трасса расположена под проспектом Абая, в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Яссауи. Состоит из перегонных тоннелей и двух станций - "Сарыарка" и "Бауыржана Момышулы". Протяженность участка линии - 3,08 км.
 
Станция "Сарыарка" расположена в районе парка "Фэмили", глубокого заложения, пилонного типа, имеет две входные группы с двумя лифтами для маломобильных групп населения и восемь эскалаторов.
 
Станция "Момышулы" расположена под проспектом Абая, западнее улицы Момышулы, мелкого заложения, колонного типа. Состоит из двух подземных вестибюлей и шести входных групп. Предусмотрено шесть лифтов и 15 эскалаторов.
 
На сегодняшний день завершены основные строительно-монтажные работы, начаты пусконаладочные работы. На стадии завершения архитектурно-отделочные работы, инженерные сети, системы автоматики и монтаж эксплуатационного оборудования. 
 
Для создания комфортных и безопасных условий для пассажиров метрополитена предусматриваются пусконаладочные работы, включающие интеграцию оборудования и систем автоматики с действующим метрополитеном, а также обкатку по путям электроподвижным составом.
 
Обе станции расположены в густонаселенных районах города, при вводе в эксплуатацию ожидаемый пассажиропоток увеличится с 40 до 86 тысяч человек в день, что многократно разгрузит улично-дорожную сеть и транспортную инфраструктуру города в целом.
 
 

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В шести областях объявили штормовое предупреждение

30.12.2021, 21:20 7216
В шести областях объявили штормовое предупреждение
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 31 декабря на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
31 декабря на севере и в центре Мангистауской области ожидается туман.
 
31 декабря на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 
 
31 декабря на юге, западе Акмолинской области ожидается туман.
 
31 декабря на севере Кызылординской области сохраняется туман. Ожидается ветер северо-восточный, ночью в центре области 15-20 метров в секунду.
 
31 декабря на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на юге области 15-20 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до минус 21-26 градусов, на северо-востоке области 33 мороза.
 

В Минтруда обсудили вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью

30.12.2021, 15:17 16016
В Минтруда обсудили вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Заседание Координационного совета в области защиты прав инвалидов под председательством главы ведомства Серика Шапкенова прошло в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр труда и соцзащиты РК Серик Шапкенов отметил, что государственная политика в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью направлена на их полноценную интеграцию в общество, а также преодоление и стирание барьеров, чтобы данная категория населения могла наравне с другими жить, работать и учиться, свободно участвовать в жизни общества и принимать определенные решения, сообщает пресс-служба ведомства.
 

Для обеспечения прав и законных интересов лиц с инвалидностью в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты, включающая государственную помощь и поддержку в виде социальных пособий и выплат; компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации; оказание специальных социальных услуг", - проинформировал глава МТСЗН.

 
В ходе мероприятия с докладом о совершенствовании законодательства в сфере социальной защиты населения выступил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Руслан Сакеев.
 

В 2019 году правительством был утвержден национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью, который охватывает семь направлений и состоит из 64 мероприятий. План реализуется семью центральными госорганами", - напомнил Руслан Сакеев.

 
Также он отметил, что за последние два года в этом направлении нами проведена работа по разработке и внесению изменений в один кодекс, два закона,  один указ президента, два постановления правительства, одно постановление правления Национального банка и 12 приказов министерств.
 

12 октября глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан". Работа над этим документом была начата в 2019 году. В его основе предложения членов рабочей группы сената и мажилиса парламента, Координационного совета по вопросам защиты прав инвалидов, а также общественности и экспертного сообщества. Данные нормы поддержаны партией Nur Otan и отражены в предвыборной платформе", - сказал Руслан Сакеев.

 
Вице-министр отметил, что закон содержит 19 концептуальных поправок и предусматривает внесение изменений в 16 законодательных актов.
 
Так, введено пособие для граждан, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности. С учетом степени нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности ребенка законом предусматривается разделение детей в возрасте от 7 до 16 лет по группам инвалидности. Данная мера позволяет дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей. При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснулась более 30 тыс. детей с инвалидностью.
 
Также в законе предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволило повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.
 
Еще одной новеллой закона является обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.
 
Данная мера позволяет своевременно охватить техническими средствами и услугами реабилитации до двух тысяч человек. Наряду с этим в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.
 
Кроме того, законом предусмотрено продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии. Дополнительно включены иные нормы, направленные на повышение эффективности и адресности оказания специальных социальных услуг.
 
 

Как будут работать ЦОНы в праздничные дни, сообщили в "Правительстве для граждан"

30.12.2021, 13:42 20016
Как будут работать ЦОНы в праздничные дни, сообщили в "Правительстве для граждан"
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Госкорпорация "Правительство для граждан" поздравляет казахстанцев с наступающим Новым годом и сообщает, что в праздничные дни ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 1, 2, 3, 4 и 7 января. 5 и 6 января ЦОНы будут работать в штатном режиме: с 9.00 до 18.00", - сообщили в ведомстве.

 
В госкорпорации также напомнили, что 93% государственных услуг доступны в режиме онлайн. Казахстанцы могут воспользоваться порталом egov.kz, приложением egov mobile, телеграм-ботом @kenes1414bot.
 
Заранее узнать о графике работы отделов и необходимом пакете документов можно по номеру контакт-центра 1414.
 

Сенатор заинтересовался происхождением живых новогодних елей, продающихся на рынке Казахстана

30.12.2021, 11:53 22836
Сенатор заинтересовался происхождением живых новогодних елей, продающихся на рынке Казахстана
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - По мнению сенатора Ахылбека Куришбаева, срубить живое дерево ради нескольких дней праздника - это вандализм. Свое мнение он озвучил в депутатском запросе в ходе пленарного заседания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутат отметил, что согласно данным фитосанитарной службы Министерства сельского хозяйства, количество официально завезенных из России новогодних елок составляет 78 тысяч штук. А по данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов - 106 тысяч.
 

Отсюда возникает резонный вопрос: не продаются ли под видом импортных наши, незаконно вырубленные казахстанские ели?" - задался вопросом сенатор.

 
По мнению Куришбаева, срубить растущее живое дерево ради нескольких дней праздника - это вандализм.
 

Почти вся биомасса - 99%, образуется за счет фотосинтеза растений, а 90% этой биомассы сосредоточено в лесах… Срубив одно дерево, мы в год теряем от 100 до 700 килограммов кислорода, один гектар леса улавливает в себе более 10 тонн СО2", - проинформировал спикер.



 

Туман и усиление ветра на большей части Казахстана ожидается 30 декабря

30.12.2021, 09:13 27151
Туман и усиление ветра на большей части Казахстана ожидается 30 декабря
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - С прохождением атмосферных фронтов на западе, востоке и в центре Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным РГП "Казгидроиет", на остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков, местами по республике туман.
 
Как уточняют синоптики, на севере и в центре Атырауской области ожидаются низовая метель, туман, гололед.
 
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе и в центре усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на северо-востоке и в горных районах ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.
 
На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, днем в горных районах усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На севере, юге Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 18-23 метров в секунду.
 
На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юго-западе усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На севере Актюбинской области ожидается туман, днем в центре области усиление ветра 18 метров в секунду.

В центре Кызылординской области ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На юге Карагандинской области ожидается туман, на юго-западе усиление ветра 15-20 метров в секунду.
 
На юге Акмолинской, Северо-Казахстанской, на западе Мангистауской и на севере Костанайской областей ожидается туман.
 

Разработчики QazVac направили госпремию на благотворительность

29.12.2021, 20:52 41731
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Разработчики казахстанского препарата от коронавируса QazVac направили полученную госпремию имени аль-Фараби на благотворительность, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Государственная премия в области науки и техники за 2021 год была присуждена ученым Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Размер вознаграждения 18 миллионов 600 тысяч тенге. Однако коллектив НИИ решил распорядиться деньгами не в собственных целях, а направить на благотворительность. На полученные средства приобретены дома для жителей села Отар, нуждающихся в жилье, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 

Мы хотим, чтобы граждане начали верить, что творить добро возможно без какой-либо личной выгоды, за исключением ощущения высокого гражданского долга и взаимопомощи", - сообщили разработчики казахстанской вакцины QazVac.

 
Сегодня, ключи от домов в присутствии общественных деятелей, старейшин и руководства Кордайского района были вручены многодетной семье и семье инвалидов.
 
12 ноября министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга рассказал, когда казахстанскую вакцину от КВИ признает ВОЗ.
 

Защититься от Омикрона с помощью вакцинации призывает ДСЭК Алматы

29.12.2021, 19:35 45746
Защититься от Омикрона с помощью вакцинации призывает ДСЭК Алматы
АЛМАТЫ. 29 ДЕКАБРЯ- Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов сегодня в ходе брифинга призвал жителей мегаполиса прийти в пункты вакцинации, которые продолжают свою работу, и сделать прививки от коронавируса, которые смогут защитить организм в случае прихода омикрона и уже циркулирующего дельта-штамма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, пока в Алматы эпидситуация стабильная, за последние сутки зарегистрировано 52 случая, но все могут изменить предстоящие новогодние праздники, сообщает Региональная служба коммуникаций в своем паблике в Instagram.
 
Байгабулов прогнозирует, что в эти дни увеличится количество контактов между людьми, возрастают риски распространения коронавируса. В ведомстве обеспокоены возможным приходом нового штамма омикрон, который распространяется в разы быстрее, чем другие варианты КВИ.
 

Очень важно для полной защиты пройти ревакцинацию, пока это сделали 61 070 жителей Алматы, из них в возрасте 40-49 лет - 25,6%, 30-39 лет - 23%, 20-29 лет - 20%", - сообщил он.

 
Как сообщалось ранее, в Алматы количество зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями с начала сентября по настоящее время выросло более чем в три раза по сравнении с прошлым годом.
 

45 семей получили ключи от квартир в одном из районов Акмолинской области

29.12.2021, 18:47 44181
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 29 ДЕКАБРЯ - В год 30-летия Независимости страны и в преддверии Нового года в районном центре Сандыктауского района - селе Балкашино 45 семей получили ключи от квартир, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В числе обладателей нового жилья - дети-сироты, многодетные семьи, представители социально уязвимых слоев населения, ветераны труда, сообщает управление внутренней политики региона.
 
Новый 45-квартирный дом построен по государственной программе жилищно-коммунального строительства "Нурлы жер". 
 
Ключи от благоустроенных квартир и памятные подарки новоселам вручил аким района Ербол Жусупбеков. Тепло поздравляя жителей нового дома, руководитель региона подчеркнул, что наличие собственного комфортного жилья является главным показателем повышения качества жизни казахстанцев. 
 

Жилищный вопрос - один из самых важных для населения. Поэтому одним из ключевых направлений политики нашего государства является обеспечение каждой казахстанской семьи собственным жильем. Отрадно, что в год 30-летнего юбилея Независимости страны мы активно реализуем эти задачи", - отметил аким района. 

 
В этом году в Сандыктауском районе по плану в эксплуатацию введено более 5 тысяч квадратных метров жилья. 
 
К слову, за годы Независимости в Акмолинской области построено 7 миллионов квадратных метров жилья, более 62 тысяч акмолинцев решили квартирный вопрос.
 

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