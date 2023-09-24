21.09.2023, 18:23 90831
Telegram-боты распространяли персональные данные казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан прокомментировали информацию о Telegram-ботах, которые по запросу выдают личную информацию о гражданах Казахстана.
Подчеркивается, что ведомство проводит работу по выяснению всех обстоятельств по указанному вопросу, а также осуществляет сбор данных для рассмотрения вопроса возбуждения административного производства.
При этом Тelegram-боты выводят старые сведения об адресах проживания (прописки). Кроме того, некоторые адреса, возможно, были указаны в общедоступных источниках либо сервисах доставки товаров и услуг", - сообщили в пресс-службе.
По информации экспертов, Тelegram-боты существуют 3 года и собирают информацию из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.
В министерстве напомнили, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В настоящее время ведомство принимает меры по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.
В частности, разработаны пакет поправок в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, закон Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", предусматривающих наделение уполномоченного органа в области защиты персональных данных функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении мажилиса парламента Республики Казахстан.
Ранее данные более 260 тысяч казахстанских клиентов магазина "Спортмастер" утекли в Сеть.
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22.09.2023, 16:48 52701
В Казахстане с 2024 года запустят единую очередь в детсады
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Систему раннего обнаружения лесных пожаров и единую базу очередности в детсады запустят в Казахстане, сообщили в пресс-службе правительства Республики Казахстан.
Единую базу учета очередности в дошкольные организации, разрабатываемую в рамках исполнения предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта Токаева, планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски.
Напомним, проблему нехватки мест по всей стране решают уже многие годы, отмечает "Хабар 24".
Чиновники не скрывают: детских садов по стране катастрофически не хватает. Решить проблему пытаются. Дело в том, что в регионах в очередь дошколят ставят через местные информационные системы. Это приводит к дублированию заявок и к взяткам. В результате - картина о реальной потребности мест в детских садах размыта.
22.09.2023, 13:23 58446
Воспитатель избила мальчика в детсаду Туркестанской области
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной случай грубого обращения с ребенком произошел в детском саду Туркестанской области.
Видео избиения малыша появилось в telegram-паблике Egov.press. По его информации, вопиющий случай произошел в детском саду Келесского района.
На видео видно, как воспитатель бьет мальчика рукой по голове, а затем грубо таскает его за руку.
Непонятно, сколько детей должны пострадать и получить психологическую травму, пока не примут существенные меры по их безопасности", - пишет автор видео.
Инцидент прокомментировали в областном управлении образования.
Избиение воспитанника воспитателем яслей-сада "Акмаржан", расположенного в Келесском районе Туркестанской области, установлено видеокамерой в данном детском саду. На данный момент воспитателя уволили. Мать ребенка подала заявление в отдел полиции, по заявлению возбуждено уголовное дело", - рассказали Zakon.kz в ведомстве.
Напомним, ранее в детском саду Астаны произошел случай издевательства над особенным ребенком.
В минувшем году в Минпросвещения поступили десятки жалоб на работу детских садов. По итогам проверок были выявлены серьезные нарушения.
После ряда инцидентов к работающим по госзаказу детсадам усилили требования.
22.09.2023, 10:10 65711
На две недели без воды останутся жители Кокшетау
Жителей города просят запастись водой
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Кокшетау. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На две недели без воды из-за профилактических ремонтных работ останутся жители Кокшетау, сообщает пресс-служба компании "Кокшетау Су Арнасы".
В период с 26 сентября по 11 октября 2023 года запланирована остановка Кокшетауского группового водопровода для профилактических ремонтных работ технологического оборудования, промывки и дезинфекции водовода и резервуаров, в связи с чем будет остановлена подача воды на сетях водоснабжения в районе Восточной и Северной промышленных зон", - заявили на предприятии.
В пресс-службе попросили жителей города запастись водой на период проведения работ.
Ранее сообщалось, что жители Караганды почти два дня сидели без воды из-за крупной аварии.
По мнению политолога Данияра Ашимбаева, Казахстану грозит проблема не только дальнейшего износа энергосетей, которая может принять взрывной характер, но и дефицита ресурсов для производства электроэнергии.
22.09.2023, 09:08 67806
В Казахстане намерены ограничить деятельность игорного и лотерейного бизнеса
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены ограничить деятельность игорного и лотерейного бизнеса. Одна из основных причин - рост числа людей, страдающих лудоманией, сообщает "Хабар 24".
По данным вице-министра туризма и спорта Ержана Еркинбаева, казино по стране ежегодно посещают 450 тысяч человек, из них 50 тысяч играют на постоянной основе. Ведомство совместно с депутатами разрабатывает законопроект, в который хотят включить ряд ужесточающих поправок. Он должен признать игровую зависимость болезнью на законодательном уровне, начать лицензировать центры реабилитации.
Документ может затронуть и ограничение рекламы. Ее предлагают показывать лишь на спортивных площадках и в профильных СМИ. Также хотят повысить возрастной ценз для участников азартных игр с 18 до 25 лет.
Мы хотим ввести уголовную и административную ответственность за незаконное создание игорных заведений, игорных ресурсов. Ввести ответственность за то, что субъекты игорного бизнеса допускают к игре лиц, не достигших должного возраста. Нельзя также допускать к игре людей с открытой задолженностью, просрочкой либо другими финансовыми обязательствам, в том числе злостных неплательщиков алиментов", - сказал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.
По данным вице-министра, в стране легально действуют 12 букмекерских контор. Несколько тысяч незарегистрированных сайтов профильные госорганы заблокировали. При этом в ведомстве не намерены полностью ликвидировать игровой и лотерейный бизнес. В противном случае, объясняют чиновники, он уйдет в тень.
Напомним, в начале сентября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения. Президент поручил принять комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев.
Более 350 тысяч казахстанцев страдают игроманией.
21.09.2023, 18:34 91616
В алматинском микрорайоне Нур-Алатау в течение всего дня было отключено электричество
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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перестают работать приборы сигнализации. Наблюдается сложная ситуация. В который раз местные власти заставляют людей испытывать неудобства.
Напомним, в начале августа в Алматы было завершено строительство новой подстанции "Алмагуль", которая обеспечит бесперебойным электроснабжением свыше 200 тысяч жителей.
В конце июля в связи с непогодой в ряде районов Алматы произошло аварийное отключение электроэнергии.
21.09.2023, 17:29 93856
В Алматы прошла презентация книги журналиста Серика Коржумбаева "Мои мгновения в Поднебесной"
Книга "Мои мгновения в Поднебесной" будет полезна всем, кто собирается учиться или работать в этой древней и в тоже время современной стране или просто интересуется Китаем
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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла презентация книги казахстанского журналиста Серика Коржумбаева "Мои мгновения в Поднебесной", выпущенной при поддержке China IntercontinentalPress&Media Co., Ltd, передает корреспондент агентства.
Я много путешествовал по Китаю, в разное время я видел разные регионы этой прекрасной страны, познакомился с ее культурой, традициями, историей, а самое главное- с прекрасными, талантливыми людьми. Это все вдохновило меня на написание книги, идея которой зародилась у меня достаточно давно. В книге я хотел поделиться своим видением Китая. Своего рода - это мой путевой дневник", - рассказал автор книги Серик Коржумбаев.
Он поделился, что очень любит путешествовать, а желание посетить Поднебесную стало для него настоящей мечтой. В Китае его интересовало буквально все - культура и история, современные технологии и приверженность древним традициям, китайская медицина, работа средств массовой информации и как устроено образование для журналистов.
Традиционная китайская кухня, как признается автор, заняла особое место в его сердце: "У китайской кухни есть отличительная черта - сбалансированность, яркий вкус, аромат и польза для организма. К сожалению, мы часто мыслим шаблонами, и они не позволяют нам раскрыть всю полезность, которую дает нам китайская кухня. Мне же повезло попробовать настоящие китайские блюда в разных уголках этой замечательной страны".
Книга "Мои мгновения в Поднебесной" будет полезна всем, кто собирается учиться или работать в этой древней и в тоже время современной стране или просто интересуется Китаем.
В книге много полезной информации о правилах поведения и общения в китайском обществе, есть отсылки к значимым достопримечательностям и туристическим местам, которые нужно посетить.
К встрече с Китаем нужно готовиться, а "Мои мгновения в Поднебесной" станет первым проводником к долгожданной встрече.
В мероприятии приняли участие представители генерального консульства Китайской Народной Республики в Алматы: консул генерального консульства КНР Чэнь Сяоюнь.
Я вчера немножко прочитала и очень удивлена, что Серик Коржумбаев побывал во всех провинциях Китая. В некоторых из них я сама не была", - сказала госпожа Чэнь Сяоюнь.
Она подчеркнула, что после пандемии общение между Казахстаном и Китаем становится более тесным.
Атташе генерального консульства КНР Чэнь Хуэйминь; Li Qiang - главный журналист, руководитель филиала "Жэньминь Жибао"; казахстанские журналисты и деятели культуры.
21.09.2023, 17:06 95236
Генпрокуратура выявила нарушения при строительстве комплекса EXPO-2017
Проверка выставочного комплекса еще не завершена
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Астана. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушение строительных норм на территории EXPO-2017 выявила Генеральная прокуратура, сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан Бахытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК.
Глава комитета сообщил, что проверка выставочного комплекса EXPO-2017 не закончена, но нарушения уже выявлены.
Проверка проводилась, насколько мне известно, Генеральной прокуратурой. Она еще не завершена, поэтому комментировать не могу, но нарушения выявили. Результаты проверки до сих пор не опубликованы", - сказал Бахытжан Жунисбеков, отвечая на вопросы журналистов.
21.09.2023, 15:52 63126
Суд над Диким Арманом будет проходить в закрытом режиме
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях безопасности участников процесса рассмотрение уголовного дела в отношении Дикого Армана переведено в закрытый режим, сообщили в суде города Алматы.
Как рассказали в пресс-службе суда, 21 сентября 2023 года завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джумагельдиева Армана, Кудайберген Кайрата и других лиц. Всего на скамье подсудимых находится 45 человек.
Им предъявлено обвинение в превышении власти или должностных полномочий, создании, руководстве и участии в организованной преступной группе, грабеже, незаконном лишении свободы, организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года, бандитизме", - напомнили в ведомстве.
В ходе слушаний суду заявлено свыше ста ходатайств от участников процесса, в том числе об изменении и отмене мер пресечения подсудимым, о возврате и прекращении уголовного дела, о признании близких родственников защитниками.
Также 10 потерпевших, один свидетель и один подсудимый по делу ходатайствовали перед судом о проведении процесса в закрытом формате. Они заявили об опасении за свою жизнь и безопасность своих семей и близких. Указанные ходатайства судом были удовлетворены", - сказано в сообщении.
Главное судебное разбирательство назначено на 6 октября, добавили в пресс-службе.
Напомним, в июле МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.
Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В апреле этого года был вынесен приговор по делу экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий во время январских событий. Масимов и его заместители также попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма.
В сентябре специальными прокурорами Генеральной прокуратуры проводится досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий. Ранее представший перед судом бывший глава 5-го департамента КНБ Руслан Искаков заявил, что Абиш во время январских событий отдавал ему приказы.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?