Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Telegram Bot по выплате пособия в 42 500 тенге не запущен, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РК, передает Kazakhstan Today

Telegram Bot находится на стадии разработки Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством труда и социальной защиты РК", - сообщили в ведомстве.

На сегодня заявку на пособие в 42 500 тенге подали 450 тыс. граждан. 76 тыс. человек получили СМС-уведомление о назначении выплаты. Более 60 тыс. граждан получили данное пособие.

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