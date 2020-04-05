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Telegram Bot по выплате пособия в 42 500 тенге не запущен

04.04.2020, 13:55 22654
Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Telegram Bot по выплате пособия в 42 500 тенге не запущен, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РК, передает Kazakhstan Today
 

Telegram Bot находится на стадии разработки Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством труда и социальной защиты РК", - сообщили в ведомстве.

 
На сегодня заявку на пособие в 42 500 тенге подали 450 тыс. граждан. 76 тыс. человек получили СМС-уведомление о назначении выплаты. Более 60 тыс. граждан получили данное пособие.
 

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