Телеканалы и радио отключат в Казахстане 19 ноября

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - 19 ноября теле- и радиовещание будет отключено в Казахстане в связи с проведением профилакических работ, передает Kazakhstan Today.

АО "Казтелерадио" сообщает о проведении плановых профилактических работ и контрольного измерения оборудования на сети эфирного цифрового, аналогового и спутникового телерадиовещания.

Трансляции будут приостановлены в 03.00 19 ноября 2020 года. Вещание казахстанских теле-, радиоэфиров восстановят после проведения плановых работ в 17.00 19 ноября", - говорится в сообщении.

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