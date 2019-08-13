Костанай. 12 августа. Kazakhstan Today - Тестирование в костанайских вузах идет под контролем общественников и антикоррупционщиков, передает Kazakhstan Today.

"10 августа в Костанайской области стартовало тестирование абитуриентов, поступающих в магистратуру и докторантуру. В этом году по инициативе Министерства образования и науки Республики Казахстан в нем пригласили принять участие специалистов департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области, членов областной специальной мониторинговой группы, менеджеров проектного офиса "Костанай - адалдык аланы" и видных общественных деятелей", - сообщили в департаменте Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области.

По итогам первого дня из 214 заявленных кандидатов пришли сдать тестирование 210 абитуриентов. Приемной комиссией заведено 13 актов нарушения процедуры тестирования. В большинстве своем это попытка использования запрещенных на экзаменах сотовых телефонов.

Общественный мониторинг является эффективным инструментом формирования добропорядочности в обществе. Чтобы участники тестирования не использовали запрещенные предметы (шпаргалки, сотовые телефоны и пр.), чтобы в экзаменах не принимали участие третьи лица и сами сборники тестов не выносили за пределы аудиторий, за ходом тестирования тщательно следят общественники", - отметила член СМГ Молдыр Шериева.

Работа наблюдателей продлится до 15 августа.

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