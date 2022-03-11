Тлеуберди о референс-лаборатории в Алматы: работает в интересах государства

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Глава МИД Казахстана заявил, что построенная при поддержке США лаборатория в Алматы работает в интересах республики, сообщает РИА "Новости".
Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Лаборатория была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет свои исследовательские, научные разработки в этой лаборатории", - сказал Тлеуберди.
Он заверил, что никаких разработок американские или другие ученые из третьих стран "там не ведут".
И как вы знаете, благодаря наличию этой лаборатории была разработана наша вакцина против коронавируса QazVac", - добавил министр.
Напомним, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ вскрыли факты экстренной зачистки "киевским режимом" следов военно-биологической программы. Имеется информация об уничтожении особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Заказчиком работ, проводимых в биолабораториях на территории Украины, является Пентагон.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований. Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
Что может скрываться за стенами американских биолабораторий - видео.