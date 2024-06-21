20.06.2024, 14:17 55071
Токаев наградил крановщика, спасшего Актобе от наводнения
На данный момент ветеран водного хозяйства обучает тонкостям профессии своих молодых коллег
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Актобе. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил крановщика-регулировщика Актюбинского филиала "Казводхоза" Шынгыстау Абдиева, участвовавшего в предотвращении переполнения Актюбинского водохранилища, рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В конце марта Шынгыстау Абдиев и другие специалисты (электромонтажники, инженеры, слесари и регулировщики) смогли запустить и открыть второй шлюз на Актюбинском водохранилище, предотвратив таким образом его переполнение. На тот момент специалист с 36-летним опытом находился на пенсии, напомнили в Минводных ресурсов.
На данный момент ветеран водного хозяйства обучает тонкостям профессии своих молодых коллег.
Профессионализм и многолетний опыт Шынгыстау Кибашулы поспособствовали предотвращению переполнения Актюбинского водохранилища. Выражаю ему и всем специалистам, круглыми сутками трудившимся на объектах во время паводков, благодарность за верность профессии и самоотверженность во время чрезвычайной ситуации", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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21.06.2024, 18:00 2551
В Актобе ликвидировали псевдорелигиозные пансионаты
Фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям, заявили в прокуратуре региона
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Актобе. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе прокуроры ликвидировали два псевдорелигиозных пансионата, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
Установлено, что воспитанники пользовались религиозной литературой, а также имеются тетради с религиозными записями (...) В настоящее время судом по иску прокуратуры города Актобе два пансионата "Актобе" и "Акжар" лишены регистрации и ликвидированы", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что фактически деятельность учреждений противоречила их уставным целям.
Кроме того, нарушены требования санитарно-эпидемиологического, пожарного, трудового законодательства. Указанные пансионаты осуществляли свою деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений на объекты", - добавили в пресс-службе.
Ранее множественные нарушения были выявлены в школах Акмолинской области.
21.06.2024, 16:13 8116
Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: политолог заявил о попытках прозападных СМИ втянуть Казахстан в конфликт с Россией
Проамериканские СМИ, по словам Ашимбаева, заявляют о "политическом убийстве"
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, заявления об оперативном "раскрытии" покушения на казахстанского журналиста Айдоса Садыкова в Киеве - это часть информационной пропаганды проамериканских СМИ, для того чтобы втянуть Казахстан в конфликт с Россией.
Десятки убийств журналистов, политиков и активистов, оппозиционных украинскому режиму (взять хотя бы Олеся Бузину) они раскрыть не смогли, а тут проявили чудеса оперативности. Вся проамериканская сеть, вещающая на Казахстан, тут же взвыла о "политическом убийстве", в котором "виноваты" Токаев и, вроде бы, Путин. Насчет последнего они еще не решили", - написал общественник в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Токаев "проигнорировал швейцарский саммит в поддержку Зеленского", а Россия заявила о завершении следствия по теракту в "Крокусе", организованному СБУ при помощи западных спецслужб.
По мнению политолога, это попытка любой ценой втянуть Казахстан в конфликт.
Хотя бы вынудить Астану прекратить все формы сотрудничества с Москвой, а может и с Пекином - чего бы это не стоило национальной экономике, а если не удастся - то хотя бы максимально дестабилизировать ситуация в регионе", - убежден Ашимбаев.
Политолог отметил, что президент Казахстана проводит курс на нейтралитет, стабильность, консолидацию общества и защиту интересов Казахстана, чем и "бесит оппонентов".
Прозападная сетка из всех сил провоцирует межнациональную напряженность, с удовольствием "вступается" за религиозных экстремистов, тиражирует тему "гонений и пыток" в отношении "мирных активистов" и прокачивает вопросы "геноцида казахов". Нужно понимать, что никакой демократией или правами человека тут даже не пахнет. Речь идет о враждебной пропаганде и провокациях, проводимых в интересах конкретных зарубежных стран, которые привыкли решать свои проблемы руками "туземцев", - высказался эксперт.
Напомним, во вторник, 18 июня, неизвестные в Киеве стреляли в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, получившего на Украине официальный статус беженца. Информацию о нападении подтвердила украинская полиция. По ее данным, в Киеве на улице Ярмолы неизвестные стреляли в припаркованный автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.
Нападение на казахстанского журналиста в Киеве прокомментировал президент Токаев. Он заявил, что произошедшее вчера преступление следует рассматривать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства, в соответствии с основными международными нормами.
21.06.2024, 15:24 9911
Депутат о праздниках в Казахстане: нам надо работать больше
Депутат выступает за сокращение праздничных дней
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Елнур Бейсенбаев ответил на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, нужны ли каникулы на Новый год в Республике Казахстан.
Мы должны понимать, что многие страны, в том числе европейские, ушли вперед по развитию. Чтобы их хотя бы догнать и встать рядом с ними или войти в число 50 развитых стран мира - сейчас нам надо работать больше, чем те страны, которые уже достигли этих результатов. В связи с этим я считаю, что, если мы будем больше отдыхать, народ не будет работать именно в экономическом смысле. Любой отдых подразумевает уменьшение заработка, продуктивности или трудоспособности. Я за то, чтобы в целом сокращать праздничные дни", - прокомментировал Елнур Бейсенбаев.
Напомним, в этом году в Казахстане отменили дополнительный выходной 17 июня, поскольку духовенство страны определило начало праздника Курбан айт 16 июня, в воскресенье.
Я как молодой человек и житель Казахстана за продуктивное население. Я считаю, что некоторые праздники нужно приурочивать к выходным дням и лишний раз делать его "красным" днем в календаре - я лично против", - подчеркнул мажилисмен.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос, где респондентам предлагалось ответить на вопрос: считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК и насколько, с вашей точки зрения, необходимы такие ограничения? Большинство опрошенных высказались за более продолжительные каникулы на Новый год.
21.06.2024, 13:05 14491
Паводки в Казахстане: почти 4 тысячи человек остаются в эвакопунктах
Фото: primeminister.kz
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - До наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье, заявил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства, посвященном ликвидации последствий паводков.
По словам Бектенова, паводки нанесли очень серьезный ущерб тысячам граждан, а также инфраструктуре, экономике и стране в целом. Более 120 тыс. человек были эвакуированы из своих жилищ, из них 3952 человека до сих остаются в эвакопунктах.
В общей сложности было затоплено 12 тыс. жилых домов (ИЖС) и 26 тыс. дачных участков. Под водой остаются 98 домов", - сообщил премьер.
Обследованы 17 982 пострадавших дома, по 15 685 завершена оценка.
Около половины домов требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на эти цели уже получили 5823 семьи. На это выделено 38,6 млрд тенге", - рассказал Бектенов.
Аварийными признаны свыше 8 тыс. домов. По ним существует 2 варианта возмещения ущерба: покупка квартир или домов на вторичном рынке либо строительство.
На сегодня 3155 семей уже получили новое жилье. Идет активное строительство 2049 домов в различных регионах. В целом на восстановление и строительство жилья направлен 251 млрд тенге", - подчеркнул премьер.
Пострадала также инженерная, дорожная и социальная инфраструктура. Разрушено свыше 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. На сегодняшний день 40% восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.
На 290 участках республиканских и местных дорог было прервано автомобильное сообщение. На сегодня движения по всем участкам восстановлено, за исключением одного в Атырауской области. Там откроют движение, когда отойдет вода.
Кроме того, были затоплены 39 объектов образования. Из них 18 требуют текущего ремонта, 11 капитального ремонта, 9 объектов образования полностью непригодны к дальнейшему использованию и будут построены заново. Один объект образования еще обследуется", - сообщил Бектенов.
Он пообещал, что до наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье и все объекты инфраструктуры будут восстановлены.
21.06.2024, 09:12 20416
Сколько дней отдыха ждет казахстанцев в июле
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Астана. 21 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В июле в Казахстане отмечается День столицы, который подарит казахстанцам дополнительный выходной день.
6 июля отмечается День столицы. Он выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на понедельник, 8 июля. Таким образом, казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд - 6, 7, 8 июля.
Всего в июле у казахстанцев, работающих пять дней в неделю, будет 22 рабочих и девять выходных дней.
20.06.2024, 18:06 45061
Транспортный налог могут снизить в Казахстане
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин в ходе презентации нового Налогового кодекса заявил, что в стране могут снизить транспортный налог.
Теперь по транспортным средствам, как для всех физлиц, у нас будут пониженные ставки транспортного налога: если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если машина сроком службы более 20 лет - снижение в два раза, на 50% ставка налога будет снижаться", - заявил Азамат Амрин.
Напомним, ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос заявил, что в стране намерены изменить налог на транспорт.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не только на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?"
80% участников опроса ответили: "Налог должен идти только на строительство и ремонт дорог"; 6% выбрали ответ: "Нет, налог необходим для использования на приоритетные нужды; 3% ответили: "Дороги должны ремонтировать граждане своими силами"; 5% - "Нам вообще не нужен налог и дороги"; 5% выбрали ответ: "Не знаю, что такое дороги" и 1% - "Мне все равно".
20.06.2024, 10:49 61581
ГКНБ Кыргызстана прекратил уголовное дело против известного казахстанского бизнесмена
19 июня Джуманбаев прибыл в Кыргызстан и участвовал в следственно-оперативных мероприятиях
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Бишкек. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о прекращении уголовного дела в отношении казахстанского бизнесмена Владимира Джуманбаева.
В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, были установлены отдельные факты финансирования деятельности ОПГ т.н. вора в законе К. Асанбека со стороны одного из крупных бизнесменов РК - Джуманбаева Владимира Викторовича. Однако 19 июня 2024 года В. Джуманбаев прибыл на территорию Кыргызской Республики, где при его активном участии со следственными органами проведены ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий", - говорится в сообщении ГКНБ.
Отмечается, что "по результатом проведенных мероприятий предъявленные ранее предъявленные обвинения Джуманбаеву были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ и досудебное производство в отношении последнего прекращено".
Ранее сообщалось, что казахстанский предприниматель объявлен в розыск в Кыргызстане.
20.06.2024, 10:09 61706
Запрет на вейпы вступил в силу в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С сегодняшнего дня в Казахстане вступил в силу запрет на ввоз, изготовление и продажу вейпов. Об этом сообщает "31 канал".
Запрет на продажу электронных систем потребления вступил в силу с полуночи 20 июня.
По данным телеканала, за продажу запрещенных товаров продавцов может ждать штраф больше 700 тысяч тенге или арест до 50 суток. За ввоз и производство штраф составит уже 2 тысячи МРП - больше 7 миллионов тенге - или ограничение свободы до двух лет. Штраф в 18 миллионов или лишение свободы на 5 лет грозит за аналогичные преступления, если они были совершены в составе преступной группы, был получен особо крупный доход или преступление совершено неоднократно.
Напомним, закон, запрещающий вейпы, был подписан в апреле текущего года. Им установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
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