Пенсионер-крановщик спас Актобе от потопа
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Актобе. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионер-крановщик из Актобе помог родному городу справиться с внештатной ситуацией, сообщает пресс-служба правительства.
Шынгыстау Абдиев - техник-механик по специальности, 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком. В декабре прошлого года вышел на пенсию. Когда в регионе начались паводки, именно его профессионализм и опыт помогли справиться с внештатной ситуацией и спасти город от затопления", - говорится в сообщении.
Ранее в период паводков специалисты "Казводхоза" открывали только один шлюз на плотине. Всего их пять, пропускная способность каждого достигает 600 м³/с. В связи с огромным притоком воды 28 марта было принято решение о сбросе воды до 1000 м³/с. Для открытия второго затвора необходимо было передвинуть козловой кран. Машина, которая весит 126 тонн и передвигается по рельсам, оказалась в неисправном состоянии.
Когда специалисты начали кран запускать, заклинило тормозные колодки и сцепились рельсы. Время позднее, вода каждый час поднимается, а передвинуть кран ко второму затвору у нас все не получается. Стал спрашивать, есть ли опытные специалисты, которые могут сейчас помочь. Рекомендовали Шынгыстау Кибашулы. Он сразу откликнулся на нашу просьбу: приехал и в течение получаса помог устранить неполадки. Сам сел за кран и открыл второй затвор. Таким образом нам удалось вовремя сбросить нужный объем воды и не дать ей перелиться из водохранилища на город", - рассказал руководитель "Казводхоза" по Актюбинской области Ринат Шауенов.
По словам Шынгыстау Абдиева, она впервые видел, чтобы вода прибывала с такой скоростью.
За 12 часов водохранилище заполнилось. В 1993 году, помню, скорость была 1250 м³/с, но в этот раз - 1700 м³/с. Буквально за 2-3 часа нам удалось быстро спустить воду. Вовремя все успели сделать и отрегулировать", - отметил мастер.
Специалиста сразу же пригласили вернуться в "Казводхоз". С 29 марта он приступил к работе крановщика. Опыт и мастерство будет передавать молодым коллегам. Дело отца продолжает и один из трех сыновей, который сейчас тоже работает в водной отрасли.
Напомним, сегодня режим ЧС объявили еще в одном районе Актюбинской области - Иргизском.
В целом по Казахстану режим ЧС сохраняется в 10 областях: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях. При этом, по словам экспертов, пик паводков еще не пройден.
Число эвакуированных из зон подтоплений в Казахстане превысило уже 76 тысяч человек.