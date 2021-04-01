НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Президент выразил соболезнования родным и близким выдающегося архитектора и общественного деятеля Шот-Амана Валиханова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося архитектора, ученого, общественного деятеля и писателя Шот-Амана Валиханова.

Шот-Аман Идрисович многое сделал для поступательного развития архитектуры в нашей стране и ее выхода на новый уровень. Он является автором многих уникальных зданий и замечательных памятников. В народе его хорошо знают как одного из авторов Государственного Герба. Посвятив свою жизнь творческому поиску и научным исследованиям, он плодотворно трудился и в литературной сфере. Он также внес значительный вклад в обогащение духовной жизни. Светлый образ Шот-Амана Идрисовича, оставившего неиссякаемое наследие, никогда не будет забыт. Народ всегда будет чтить его имя", - говорится в телеграмме.

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